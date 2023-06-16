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  • Автотека и Ipsos: автомобилисты РФ назвали главные критерии выбора авто с пробегом в 2023 году

Автотека и Ipsos: автомобилисты РФ назвали главные критерии выбора авто с пробегом в 2023 году

16.06.2023 88 0 0

Эксперты Автотеки (проект Авито) совместно с международной исследовательской компанией Ipsos выяснили, какие данные чаще всего учитывают автолюбители РФ при выборе автомобиля с пробегом в 2023 году и как изменились приоритеты по сравнению с прошлым годом.

В рамках исследования, проведенного экспертами Автотеки и компании Ipsos, были опрошены 2000 жителей крупных городов России в возрасте от 20 до 55 лет, которые приобретали или продавали автомобиль в последние 6 месяцев либо планируют приобрести или продать авто в ближайшие полгода.

5 основных критериев при выборе автомобилей с пробегом для покупателей в 2023 году

Исследование показало, что при покупке автомобиля с пробегом 76% опрошенных в первую очередь обращают внимание на историю авто. Примечательно, что история имеет наибольшее значение для тех, у кого уже был опыт покупки авто с пробегом (82%). В свою очередь молодые мужчины 20-29 лет меньше всего вовлечены в вопросы проверки истории авто, однако чем старше мужчина, тем более внимательным при выборе авто с пробегом он становится. Так, мужчины возрастной категории 40+ чаще мужчин 20-29 лет отвечали, что проверяют, не находится ли авто в розыске (70% против 56%), не находится ли авто в залоге (74% против 48%) и участие в ДТП (78% против 55%).

Респонденты определили пять основных критериев при выборе автомобиля с пробегом в 2023 году: отсутствие серьезных ДТП и ремонтов (45%), цена авто (42%), пробег (37%), состояние кузова (36%), надежность автомобиля (33%) и стоимость содержания (27%).

На комфорт, под которым подразумеваются характеристики автомобиля, делающие его более удобным для водителя и пассажиров, больше обращают внимание в Москве (28%), а в городах с количеством населения более 500 тысяч и 1 миллиона человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, важнее техническое состояние автомобиля: 48% против 36% по выборке в целом.

Факт нахождения в залоге или розыске, справедливая цена, количество владельцев: как изменились приоритеты при выборе авто с пробегом в 2023 году

По сравнению с результатами исследования Автотеки и Ipsos 2022 года, в текущем году при покупке автомобиля с пробегом респондентов стало больше интересовать нахождение автомобиля в розыске или в залоге. Чаще всего проверяют отсутствие штрафов женщины от 20 до 29 лет (84%), нахождение в розыске – женщины в возрасте 30-39 лет (81%). В целом вопросами ограничений на автомобиль и штрафами больше всех интересуются покупатели авто за 300-700 тыс. руб.

42% респондентов назвали цену наиболее важным критерием при выборе автомобиля с пробегом. При этом на цену больше всего обращают внимание покупатели в возрасте 46-55 лет (64%).

С меньшим интересом в 2023 году покупатели автомобилей с пробегом стремятся выяснить количество его владельцев – этот параметр интересует 60% респондентов.

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