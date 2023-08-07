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  • Автотека: какие авто из-за рубежа чаще всего участвуют в зарубежных аварийных аукционах

Автотека: какие авто из-за рубежа чаще всего участвуют в зарубежных аварийных аукционах

07.08.2023 63 2 0

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали данные о регистрациях в ГИБДД с января по июль 2023 года и выяснили, какие автомобили, впервые вставшие на учет в РФ с января по июль 2023 года, чаще других до ввоза в РФ участвовали аварийных автоаукционах в США. Самой популярной моделью стала Hyundai Elantra. Также в топ вошли Volkswagen Jetta, Kia Optima и Toyota Camry. 

В рамках исследования рассматривалась статистика впервые поставленных на учет в РФ автомобилей в первые семь месяцев 2023 года. Данные для расчета доли авто, участвовавших в аварийных аукционах США, были взяты из собственной базы данных Автотеки.

Доля автомобилей, ввезенных из-за рубежа, постоянно растет. Особой популярностью пользуются автомобили с пробегом, так как их цена значительно ниже по сравнению с новыми экземплярами. Кроме того, на зарубежном рынке представлен широкий модельный ряд и доступны автомобили с более современным техническим оснащением. По данным проверки Автотеки, с января по июль 2023 года, доля авто из-за рубежа, участвовавших в аварийных аукционах США, составила 4% от всех первичных регистраций. Чтобы удостовериться в верности выбора авто из-за границы, необходимо тщательно проверять историю такого авто до момента сделки. Специально для этого Автотека запустила проверку истории автомобилей, участвовавших в зарубежных аукционах.
эксперты сервиса Автотека

Самые популярные модели, участвовавшие в аварийных аукционах США

Согласно результатам исследования Автотеки, с января по июль 2023 года было поставлено на учет более 17 000 машин, купленных на зарубежных аварийных аукционах. Чаще всего такие авто привозили из США.

Модель, которая чаще других участвовала в аварийных аукционах США, стала Hyundai Elantra — на ее долю пришлось 7% от всех автомобилей из-за рубежа, впервые поставленных на учет в период с января по июль 2023 года авто. 

На втором месте Volkswagen Jetta, на долю модели пришлось 6% всех событий по аварийным аукционам США. Третью строчку разделили Kia Optima и Toyota Camry с долей 5,9% от всех автомобилей из-за границы, впервые поставленных на учет, участвовавших в аварийных аукционах США. На четвертой позиции Mazda CX-5 с долей 3,7%. Пятое место занимает Ford Focus — на долю модели пришлось 3,6%. В топ 10 также вошли (в порядке убывания доли спроса): Nissan Rogue, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata и Ford Mustang. 

Топ-10 моделей авто из-за рубежа, впервые поставленных на учет в РФ, по которым чаще всего встречались аварийные аукционы в истории, по данным Автотеки, январь-июль 2023 год

МодельДоля от всех проверок моделей, приобретенных на зарубежных аукционах
HYUNDAI ELANTRA7%
VOLKSWAGEN JETTA6%
KIA OPTIMA5,9%
TOYOTA CAMRY5,9%
MAZDA CX-53,7%
FORD FUSION3,6%
NISSAN ROGUE3,5%
CHEVROLET CRUZE3,5%
CHEVROLET MALIBU3%
HYUNDAI SONATA3%
автоспорт

 

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2 комментария
07.08.2023 17:55
Papirus

Ну опять чудеса статистики: больше всего в аварии попадают те машины, которых больше на дорогах. Когда научитесь, что такие цифры приводят в отношении к количеству зарегистрированных машин?!

07.08.2023 18:24
Roman Mangrim

Вот-вот, в Европе так Логан стал самой ненадёжной машиной

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