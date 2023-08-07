Автотека: какие авто из-за рубежа чаще всего участвуют в зарубежных аварийных аукционах

В рамках исследования рассматривалась статистика впервые поставленных на учет в РФ автомобилей в первые семь месяцев 2023 года. Данные для расчета доли авто, участвовавших в аварийных аукционах США, были взяты из собственной базы данных Автотеки.
Доля автомобилей, ввезенных из-за рубежа, постоянно растет. Особой популярностью пользуются автомобили с пробегом, так как их цена значительно ниже по сравнению с новыми экземплярами. Кроме того, на зарубежном рынке представлен широкий модельный ряд и доступны автомобили с более современным техническим оснащением. По данным проверки Автотеки, с января по июль 2023 года, доля авто из-за рубежа, участвовавших в аварийных аукционах США, составила 4% от всех первичных регистраций. Чтобы удостовериться в верности выбора авто из-за границы, необходимо тщательно проверять историю такого авто до момента сделки. Специально для этого Автотека запустила проверку истории автомобилей, участвовавших в зарубежных аукционах.
Самые популярные модели, участвовавшие в аварийных аукционах США
Согласно результатам исследования Автотеки, с января по июль 2023 года было поставлено на учет более 17 000 машин, купленных на зарубежных аварийных аукционах. Чаще всего такие авто привозили из США.
Модель, которая чаще других участвовала в аварийных аукционах США, стала Hyundai Elantra — на ее долю пришлось 7% от всех автомобилей из-за рубежа, впервые поставленных на учет в период с января по июль 2023 года авто.
На втором месте Volkswagen Jetta, на долю модели пришлось 6% всех событий по аварийным аукционам США. Третью строчку разделили Kia Optima и Toyota Camry с долей 5,9% от всех автомобилей из-за границы, впервые поставленных на учет, участвовавших в аварийных аукционах США. На четвертой позиции Mazda CX-5 с долей 3,7%. Пятое место занимает Ford Focus — на долю модели пришлось 3,6%. В топ 10 также вошли (в порядке убывания доли спроса): Nissan Rogue, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata и Ford Mustang.
Топ-10 моделей авто из-за рубежа, впервые поставленных на учет в РФ, по которым чаще всего встречались аварийные аукционы в истории, по данным Автотеки, январь-июль 2023 год
|Модель
|Доля от всех проверок моделей, приобретенных на зарубежных аукционах
|HYUNDAI ELANTRA
|7%
|VOLKSWAGEN JETTA
|6%
|KIA OPTIMA
|5,9%
|TOYOTA CAMRY
|5,9%
|MAZDA CX-5
|3,7%
|FORD FUSION
|3,6%
|NISSAN ROGUE
|3,5%
|CHEVROLET CRUZE
|3,5%
|CHEVROLET MALIBU
|3%
|HYUNDAI SONATA
|3%
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Ну опять чудеса статистики: больше всего в аварии попадают те машины, которых больше на дорогах. Когда научитесь, что такие цифры приводят в отношении к количеству зарегистрированных машин?!
Вот-вот, в Европе так Логан стал самой ненадёжной машиной