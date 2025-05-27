Новинки ×
  • Бензиновый Haval Raptor поступил в продажу: новый дизайн, полный привод и скидки

Бензиновый Haval Raptor поступил в продажу: новый дизайн, полный привод и скидки

27.05.2025 319 0 0

Бренд Haval расширил гамму брутального кроссовера Raptor – наряду с подзаряжаемым гибридом клиентам теперь доступна и чисто бензиновая версия. «Традиционный» SUV предложен в двух богатых комплектациях.

На китайский рынок кроссовер Haval Raptor (он же Menglong) вышел осенью 2023 года в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. К слову, изначально этот SUV покупателям не приглянулся, так что уже весной 2024-го в КНР запустили доработанную версию – дизайн тогда менять не стали, были улучшены характеристики. Модернизация помогла, продажи пошли вверх. И в том же 2024-м стало известно о планах марки расширить гамму Raptor за счет чисто бензинового варианта: сертификат такого кроссовера внесли в базу местного Минпрома. Однако сам Haval официально анонсировал «традиционный» паркетник лишь несколько недель назад. Ну а сегодня в Поднебесной наконец-то дан старт продажам бензинового Haval Raptor.

Слева — гибридный Haval Raptor, справа — чисто бензиновый кроссовер

У новой версии свой дизайн экстерьера. Такой Raptor имеет оригинальную радиаторную решетку с вертикальными «прутьями» вместо горизонтальных плашек у гибрида. Кроме того, бензиновый кроссовер получил прямоугольные фары (у Haval Raptor Hi4 они круглые), а задние фонари сделали в виде единых блоков, тогда как у гибридного варианта они состоят из двух секций. На пластиковых расширителях колесных арок красуются «заклепки». Как и у гибрида, на распашной багажной двери бензинового Haval Raptor может быть запаска или кофр. Длина и колесная база не изменились – 4680 (4800 с запаской) и 2738 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет в зависимости от комплектации – 200 или 223 мм.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Бензиновый Haval Raptor сохранил переднюю панель гибрида, оставили и отдельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). Но руль – новый, двухспицевый вместо трехспицевого. А еще модель только с ДВС лишилась необычного селектора коробки: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле место того самого селектора заняла шайба выбора режима движения, за ней появился небольшой лоток для мелочевки.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Под капотом новой модификации установлена турбочетверка 2.0 мощностью 238 л.с. (385 Нм), мотор работает в паре с девятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и гибрид, бензиновый Haval Raptor по умолчанию полноприводный.

1 / 2
2 / 2

На данный момент «традиционный» кроссовер доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой версии значатся: 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, «кожаная» обивка, упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Второе исполнение – это 19-дюймовые колеса (опция для «базы»), подогрев руля, штатный видеорегистратор, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений. За доплату для топового кроссовера можно заказать вседорожную резину.

Бензиновый Haval Raptor обойдется в 156 900 – 166 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 1,85 млн рублей по актуальному курсу. При этом уже на старте продаж предусмотрены акции, с их учетом цену можно сбить до 136 900 – 146 900 юаней (1,5 млн – 1,6 млн рублей). Гибридный Raptor (у него четыре комплектации) без учета спецпредложений сегодня стоит 165 800 – 192 800 юаней (1,8 млн – 2,1 млн рублей).

Не исключено, что впоследствии «традиционный» кроссовер отправят на экспорт. В этом случае он вполне может добраться и до российского рынка.

кроссовер Китай авторынок новинки Haval Haval Raptor

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Необычный видеорегистратор: тест Neoline SMARTWAY Видеорегистратор с функциями мультимедийного центра, выполняющий роль центрального дисплея в автомобилях, где такой дисплей штатно не предусмотрен – это необычный новый формат, в котором тон... 192 0 0 27.05.2025
Статьи / Мнение без фильтров Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех До лета осталось всего ничего, а значит, у многих уже чешется правая пятка надавить на газ и рвануть куда-нибудь в вояж по стране. И при составлении маршрутов на отпуск некоторые начинают пр... 4395 5 2 26.05.2025
Статьи / Заводы По заветам партии: молодёжь и роботы на заводе Changan Smart Factory Новый завод Changan в китайском Чунцине был построен в рекордные для индустрии сроки – всего за 352 дня. Почему фабрика называется «умной»? Это первое в Китае предприятие, на котором каждый... 515 2 3 25.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27571 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26669 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12357 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
6 Лифтбек Hongqi H6 для России: новые подробности о «заменителе» Skoda S...
6 Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile...
5 Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех
Новые комментарии
Change privacy settings