Бензиновый Haval Raptor поступил в продажу: новый дизайн, полный привод и скидки

На китайский рынок кроссовер Haval Raptor (он же Menglong) вышел осенью 2023 года в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. К слову, изначально этот SUV покупателям не приглянулся, так что уже весной 2024-го в КНР запустили доработанную версию – дизайн тогда менять не стали, были улучшены характеристики. Модернизация помогла, продажи пошли вверх. И в том же 2024-м стало известно о планах марки расширить гамму Raptor за счет чисто бензинового варианта: сертификат такого кроссовера внесли в базу местного Минпрома. Однако сам Haval официально анонсировал «традиционный» паркетник лишь несколько недель назад. Ну а сегодня в Поднебесной наконец-то дан старт продажам бензинового Haval Raptor.

Слева — гибридный Haval Raptor, справа — чисто бензиновый кроссовер

У новой версии свой дизайн экстерьера. Такой Raptor имеет оригинальную радиаторную решетку с вертикальными «прутьями» вместо горизонтальных плашек у гибрида. Кроме того, бензиновый кроссовер получил прямоугольные фары (у Haval Raptor Hi4 они круглые), а задние фонари сделали в виде единых блоков, тогда как у гибридного варианта они состоят из двух секций. На пластиковых расширителях колесных арок красуются «заклепки». Как и у гибрида, на распашной багажной двери бензинового Haval Raptor может быть запаска или кофр. Длина и колесная база не изменились – 4680 (4800 с запаской) и 2738 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет в зависимости от комплектации – 200 или 223 мм.

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Бензиновый Haval Raptor сохранил переднюю панель гибрида, оставили и отдельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). Но руль – новый, двухспицевый вместо трехспицевого. А еще модель только с ДВС лишилась необычного селектора коробки: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле место того самого селектора заняла шайба выбора режима движения, за ней появился небольшой лоток для мелочевки.

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Под капотом новой модификации установлена турбочетверка 2.0 мощностью 238 л.с. (385 Нм), мотор работает в паре с девятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и гибрид, бензиновый Haval Raptor по умолчанию полноприводный.

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На данный момент «традиционный» кроссовер доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой версии значатся: 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, «кожаная» обивка, упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Второе исполнение – это 19-дюймовые колеса (опция для «базы»), подогрев руля, штатный видеорегистратор, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений. За доплату для топового кроссовера можно заказать вседорожную резину.

Бензиновый Haval Raptor обойдется в 156 900 – 166 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 1,85 млн рублей по актуальному курсу. При этом уже на старте продаж предусмотрены акции, с их учетом цену можно сбить до 136 900 – 146 900 юаней (1,5 млн – 1,6 млн рублей). Гибридный Raptor (у него четыре комплектации) без учета спецпредложений сегодня стоит 165 800 – 192 800 юаней (1,8 млн – 2,1 млн рублей).

Не исключено, что впоследствии «традиционный» кроссовер отправят на экспорт. В этом случае он вполне может добраться и до российского рынка.