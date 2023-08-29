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  • АВТОВАЗ возвращается к стандарту Евро-5: первой станет Lada Granta

АВТОВАЗ возвращается к стандарту Евро-5: первой станет Lada Granta

29.08.2023 65 1 0

Почти все Гранты совсем скоро будут доступны с моторами более высокого экостандарта. Следом на Евро-5 переведут и остальные Лады.

В прошлом году после начала всем известных событий и последовавших за ними санкционных ограничений АВТОВАЗ был вынужден перейти на выпуск автомобилей с моторами экологического стандарта Евро-2. Теперь же компания возвращается к Евро-5. Официально объявлено, что производство машин с двигателями более высокого экокласса стартует 1 сентября.

Первой Ладой, которая вновь будет соответствовать Евро-5, станет Granta, причем это будут обе модификации мотора 1.6 (8- или 16-клапанник, 90 или 106 л.с.) и все версии модели, доступные сегодня к покупке: седан, лифтбек, кросс-универсал и «оспортивленный» вариант Drive Active. Кстати, как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, «новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada». Производитель также заявил, что машины «прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т.д.».

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Рекомендованная цена Гранты с 90-сильным мотором, отвечающим нормам Евро-5, стартует с отметки 784 900 рублей: в такую сумму обойдется комплектация Classic с подушкой безопасности водителя, ABS, системой ЭРА-Глонасс, аудиоподготовкой, обогревом и электроприводом зеркал. Модель с двигателем Евро-5 мощностью 106 л.с. стоит от 925 900 рублей (версия Comfort с двумя «эйрбэгами» и аудиосистемой).

Одновременно АВТОВАЗ заявил, что цена «на базовую, наиболее локализованную и доступную комплектацию Granta» не меняется, она составляет «менее 700 тыс. рублей»: видимо, речь о Гранте с мотором стандарта Евро-2.

Остальные модели Lada впоследствии тоже переведут на Евро-5, об их выпуске АВТОВАЗ сообщит отдельно.

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1 комментарий
29.08.2023 15:39
Яшка

Чего то не уверен, что гранта евро 5 соответствует ,даже если написано, что евро 5 в ней есть.Там такие жесткие требования,которые на ее моторе не вытянуть.Жду когда кто нибудь загонит новую гранту на стенд и проверит выхлоп.

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