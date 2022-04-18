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  • Баварцы приоткрыли салон новой «семёрки» BMW: большой экран для пассажиров второго ряда

Баварцы приоткрыли салон новой «семёрки» BMW: большой экран для пассажиров второго ряда

18.04.2022 46 0 0

Премьера сразу двух автомобилей – и BMW 7 series, и электрической версии i7 – пройдёт через несколько дней, 20 апреля.

 

Выпуск BMW 7 series стартовал ещё в 1977 году: за это солидное количество лет модель сменила несколько поколений. Напомним, «четырёхдверка» актуальной шестой генерации появилась в 2015-ом, а обновление модель пережила в 2019 году. Стоит отметить, что на старосветском рынке результаты модели постепенно снижаются ещё с 2017-го. По данным сайта Carsalesbase, в течение прошлого года европейцы купили всего 5235 машин (на 17,5% меньше, чем в кризисном 2020-ом). Для сравнения, в 2016 году дилеры реализовали 13 320 экземпляров. В текущем году пока что тоже зафиксирован «минус»: за первые два месяца было продано 525 единиц, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Тизер BMW i7

В компании ожидают, что смена поколения поможет повысить интерес к модели. О том, что баварцы занимаются разработкой очередной – седьмой по счёту – «семёрки», сообщалось ранее. В частности, компания уже успела опубликовать несколько тизеров, а также официальные «шпионские» снимки прототипов новинки в маскировочной плёнке. Помимо этого, недавно в Сеть «утекла» фотография передней части будущей модели.

На фото: BMW i7

Напомним, премьера пройдёт через несколько дней, 20 апреля, причём баварский производитель покажет не только 7 series, но и электрический вариант BMW i7. Пока что продолжается тизерная кампания. Сегодня марка на своих страницах в соцсетях разместила фотографию, на которой видна часть салона будущей «четырёхдверки». На снимок, в частности, попал большой экран для пассажиров второго ряда.

Тизер салона BMW i7

Речь идёт о Theatre Screen – это откидной 31-дюймовый экран с разрешением 8K. Дисплей, выполняющий информационно-развлекательную функцию и предназначенный для пассажиров, расположившихся сзади, крепится к крыше седана. Его размеры в BMW пока не раскрыли, очевидно, подробности появятся в ходе скорой презентации. На экране видны иконки ряда приложений, в их числе Amazon Prime Video, Twitch, Tubi, Amazon Music и другие.

На фото: прототип BMW i7

Ожидается, что оформление салона седана выполнили аналогично недавно представленному посвежевшему кроссоверу BMW X7. Вероятно, на передней панели можно будет увидеть большое табло, объединяющее виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Помимо этого, как мы отмечали ранее у новой «семёрки» скрыты дефлекторы вентиляции.

Экстерьер тоже во многом перекликается с дизайном X7. Если судить по недавнему изображению, у седана такая же «двухэтажная» головная оптика, где сверху располагаются светодиодные ходовые огни и указатели поворота, а ниже – основные блоки матричных фар с затемнённым стеклом. Кстати, внешность «обычной» семёрки почти не отличается от «батарейной», только изменёнными бамперами и декором.

Информации о «начинке» BMW 7 series и i7 пока нет. Пока что известен лишь запас хода электрической версии седана. Так, без подзарядки он способен проехать примерно 580 – 610 км (расчёт вели по циклу WLTP). Не исключено, что моторная гамма обычной «четырёхдверки» позаимствует установки у обновлённого BMW X7. Напомним, все его двигатели работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в восьмиступенчатый «автомат» (он помогает при первых секундах разгона и в рамках работы системы старт-стоп).

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