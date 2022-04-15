Новая «семёрка» BMW показалась без камуфляжа до премьеры

Компания BMW начала выпускать 7 series ещё в 1977 году, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить поколение. Седан актуальной шестой генерации появился в 2015-ом, обновление он пережил в 2019 году. В Европе продажи модели постепенно снижаются с 2017-го. Так, по итогам прошлого года старосветские дилеры реализовали всего 5235 машин (на 17,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). Для сравнения, в 2016 году клиенты купили 13 320 экземпляров.



Тизер BMW 7 series нового поколения

О том, что компания занимается разработкой нового поколения «семёрки», стало известно уже давно: ранее компания публиковала официальные «шпионские» снимки прототипов новинки в камуфляже, которые проходят дорожные тесты; кроме того, были и тизеры. Премьера назначена на следующую неделю (20 апреля 2022 года), причём баварцы покажут не только 7 series, но и электрический вариант BMW i7.



Несмотря на то, что до премьеры новинок осталось несколько дней, внешность «зелёной» версии, мало чем отличающейся от «семёрки» с ДВС, теперь не секрет. Фотография передней части BMW i7, судя по всему, случайно была размещена на одном из потребительских сайтов. Снимок был оперативно скрыт, однако некоторые издания, в том числе Bimmertoday, сумели его сохранить и разместить в общем доступе.



«Утекшее» в Сеть фото BMW i7

BMW i7, если судить по этому фото, получит оформление передней части в том же стиле, что и обновлённый BMW X7, представленный несколько дней назад. У седана тоже «двухэтажная» головная оптика, где сверху располагаются светодиодные ходовые огни и указатели поворота, а ниже – основные блоки матричных фар с затемнённым стеклом. Стоит отметить, что внешность «обычной» семёрки почти не отличается от «батарейной», разве что изменённым исполнением бамперов и некоторыми деталями.



Тизер BMW i7

Вероятно, салон седана оформили аналогично посвежевшему X7, то есть на передней панели можно будет увидеть большое табло, объединяющее виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Также у «семёрки» скрыты дефлекторы вентиляции. Для задних пассажиров 7 Series есть Theatre Screen – откидной 31-дюймовый экран с разрешением 8K, который крепится к крыше.



На фото: прототип BMW i7 1 / 2 На фото: прототип BMW i7 2 / 2

Официальных данных о технике в компании пока не предоставили. На сегодняшний день известен лишь запас хода электрической версии баварского седана. Так, без подзарядки BMW i7 сможет проехать примерно 580 – 610 км (расчёт вели по циклу WLTP). Не исключено, что моторная гамма обычной «четырёхдверки» позаимствует установки у обновлённого BMW X7. Напомним, все его двигатели работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в восьмиступенчатый «автомат» (он помогает при первых секундах разгона и в рамках работы системы старт-стоп).

Когда начнутся продажи BMW 7 series нового поколения и i7 в Европе пока не сообщается. Очевидно, что перспективы появления модели на авторынке РФ на данный момент туманны.

