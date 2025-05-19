Баха «Арчеда» завершилась: неожиданная смена лидеров, но ГАЗ Рейд Спорт все равно на подиуме!

В воскресенье 18 мая прошел заключительный день бахи «Арчеда». Два спецучастка предыдущего дня общей протяженностью почти 300 километров, развернутые в обратную сторону, были изрядно раскатанными и особенно сложными. Пелотон гонки вновь понес потери – три досадных схода. Всего же из 24 стартовавших на бахе экипажей до финала добрались только 20. И заключительный день внес неожиданные изменения в стане лидеров.

Баха «Арчеда» в Волгоградской области никогда не была простой. Непредсказуемые коварные пески и бездорожье, а также ямы, которые иногда невозможно увидеть за густой растительностью, – все это требует высокой концентрации и профессионализма от спортсменов и огромной выносливости от техники. Вчера неожиданный прыжок в незамеченную яму выбил из борьбы экипаж Дмитрия Сотникова из команды КАМАЗ-Мастер. Также не вышел на старт экипаж Владимира Моисеева из команды ГАЗ Рейд Спорт – выход из строя коробки передач. В финальный день из-за технических проблем сошли на СУ4 два автомобиля Toyota – Леонида Петрова и Андрея Горькова. В результате Андрей Сушенцов выступал в зачете стандартных внедорожников Т2 в гордом одиночестве. Но, несмотря на многочисленные поломки, сходы и трудности, гонка завершена и победители получили свои награды.

В грузовом зачете, как и в предыдущие дни, уверенно лидировал Богдан Каримов, который в результате успешно заехал на первую ступеньку подиума Т5.

Очень интересная гонка, очень сложный маршрут. Дополнительную сложность нашему экипажу добавило то, что все дни мы открывали трассу, «чертили» ее для всех участников. Было много бездорожья, где нужно было идти курсом в степи, высокая трава, где ничего не видно. В песках – сложные коварные дюны, невысокие, но очень резкие, жесткие и обрывистые. Пески все сливались под солнцем, рельеф читался плохо, и хорошую скорость было держать сложно. Проехали все дни без технических проблем, не было остановок, кроме вчерашней, где потеряли минуты полторы, очищая радиатор от набившейся сухой травы, а так удалось держать стабильный надежный темп, сохранить машину. Богдан Каримов

Несмотря на блестящее выступление Сергея Вязовича, который финишировал вторым на СУ4 и пятым на СУ5, у лидера белорусской команды не получилось наверстать проигранное время. Поэтому у него только пятое место в категории грузовиков, а у его сокомандника Павла Мурылева – четвертое. А второе и третье место удержали от нападок белорусов пилоты «синей армады»: Эдуард Николаев завоевал серебро, а Алмаз Ахмедов – бронзу. Единственный оставшийся в гонке грузовик команды ГАЗ Рейд Спорт под пилотированием Михаила Шкляева мужественно боролся с песками. Были поломки, и экипаж получил большое количество штрафного времени. Как результат – только седьмое место в категории грузовиков.

Гонка «Арчеда» оказалась сложнее Астраханской. Трасса, организация — всё было на высоте. Для нас это испытание стало настоящим вызовом, но мы справились, и техника выдержала. Сегодня нас преследовали мелкие поломки из-за дождя и тяжёлого песка. На одном из участков мы не смогли преодолеть подъём. Спустили колёса, кое-как подъехали к обрыву, но застряли. Пришлось перекидывать почти целый грузовик песка, чтобы откопать раму, двигатель, раздаточную коробку и трансмиссию. Каждый подъём мы искали объездные пути. На финише выяснилось, что автоматическая система подкачки колёс вышла из строя и мы ехали на перекаченных колесах. Михаил Шкляев пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Победителем в «абсолюте» (грузовики в этот зачет не входят) стал опытнейший Борис Гадасин из G-FORCE Motorsport. На прототипе G-Force Tigris он показал высокую скорость. Второе и третье места в абсолютном зачете достались Дмитрию и Алексею Черкесовым. Они же стали забрали золото и серебро в зачете багги Т3.

Анастасия Нифонтова блестяще завершила гонку, показав лучшее время в абсолюте на Су4, и второе – на СУ5. Но, несмотря на все усилия и отыгранное время, Анастасия заняла лишь четвертое место в абсолютном зачете и бронзу в Т3.

Мы, в принципе, знали, куда едем, и понимали, что будет непросто. Организаторы постарались на славу, но, честно говоря, кажется, в этот раз переборщили с арчединскими песками… Хотелось больше рулежных ходовых дорожек… А мы два дня месили песок на грани закипания двигателей... А так в общем и целом все было здорово. Вчера у нас возникла небольшая техническая проблема: машина сильно вязла в песке, поэтому не смогли показать высокий темп. Сегодня мы отыгрались: выиграли первый круг в абсолютном зачете, а второй приехали вторыми в абсолюте и первыми в своем классе. Но, к сожалению, отставание предыдущих дней не позволило подняться на самую высокую ступеньку. Заняли третье место в категории. В принципе, тоже неплохо – заработали очки в чемпионате. Так что движемся дальше! Анастасия Нифонтова пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

В зачете рейд-спорт произошла неожиданная рокировка: Алексей Игнатов из-за замены сцепления после четвертого СУ не поспел вовремя приехать на старт последнего пятого спецучастка, за что получил 17 штрафных минут. Это отбросило экипаж Игнатова/Павлова на второе место. Зато напарники по команде Александр Семенов и Дмитрий Охотников вырвались вперед и получили золото в своей зачетной группе. Третье место ожидаемо занял Михаил Митяев из команды LADA Sport RAID.

Как говорят спортсмены: «Если не ты победишь «Арчеда», то «Арчеда» победит тебя»! Тяжелые пески, которые стали еще сложнее в день, когда пошли дожди. Большие нагрузки на приводы. Пожалуй, это одна из самых сложных гонок сезона 2025. Даже тяжелее Астрахани. Буквально со старта ныряешь в пески, закапываешься и так и едешь до финиша. Были воронки, где мы могли бы с легкостью перевернуться, но машина себя повела так, что позволила нам ехать дальше. В песках были все равны, и это была гонка моторов: у кого сильнее двигатель, тем было проще. Но в целом мы довольны гонкой. Александр Семенов пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Трасса мне понравилась, потому что она разноплановая: есть и быстрые участки, и достаточно разные по характеру пески. Где-то ровные и плоские, по которым можно быстро мчать, но есть и коварные, так называемые «ломаные» дюны, где ехать надо очень внимательно, чтобы не перевернуться, как сделал вчера Андрей Новиков. Есть извилистые скоростные дорожки, а также узкие лесные участки. В общем, прикольная трасса. И единственное, что омрачало езду по трассе – перед нами проехало порядка десяти грузовиков, которые создали глубокие колеи. Мы как могли старались их объезжать, но в узких лесных массивах приходилось ехать по ним и терять очень много времени. В финальный день мы завязли в колее и выбрались только с помощью сокомандников. Утром мы еще были лидерами, у нас было около шести минут преимущества. Но потом на СУ4 мы застряли, потеряли минуты и почти весь запас времени. Ближе к финишу Су4 начались проблемы со сцеплением. Приняли решение его заменить на сервисе, но опоздали на старт заключительного спецучастка на 15 минут. Соответственно, получили временной штраф. Пытались отыграть упущенное время, но немного не хватило. Поздравляем товарищей по команде с победой! А для нас это была интересная хорошая гонка и важный опыт. Алексей Игнатов пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

«Арчеда» — всегда непростая гонка. Два года назад здесь были те же условия: песчаные дороги и колея, набитая грузовиками. Ехать тяжело. Не везде можно двигаться вне колеи, а рельеф трассы и без того сложный. На дороге хоть и быстрее, но во многих местах машина застревает в песке. Вчера мы часто снижали скорость, потому что машина грелась. Сегодня ситуация была лучше, но всё равно немного грелся мотор. Евгений Павлов штурман команды ГАЗ Рейд Спорт

В зачете стандартных внедорожников Т2 без вариантов – на первом месте оказался единственный из оставшихся в гонке экипажей Андрей Сушенцов. В отсутствии соперников даже пенализация от судей за невзятие контрольных точек не была преградой для заезда на первую ступень подиума Т2.

В командном зачете на первом месте S&A Racing, ГАЗ Рейд Спорт – вторая, а G-FORCE Motorsport получила бронзу.

Баха «Арчеда» оказалась изматывающей, скоростной и достаточно сложной для техники. Еще бы! Позади три дня и пять спецучастков общей протяженностью 615 километров. Вечером прошла церемония вручения наград, победители получили свои медали. Спортсмены уже настроены на следующий этап, который состоится совсем скоро – с 12 по 16 июня в Челябинской области, в Миассе.

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