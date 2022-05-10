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  • Bentley продолжает разработку Continental GT PHEV: купе проехалось на камеру

Bentley продолжает разработку Continental GT PHEV: купе проехалось на камеру

10.05.2022 121 0 0

Сроки появления гибридной версии «двухдверки» пока не сообщаются. Пока что будущая новинка проходит этап дорожных испытаний.

 

Марка Bentley, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, как и многие другие мировые автопроизводители занимается электрификацией собственного модельного ряда. По информации сайта Carsalesbase, в течение последних двух лет у британского бренда в Европе отрицательная динамика. Так, в кризисном 2020-ом дилеры реализовали 2999 экземпляров (на 10,8% меньше, чем годом ранее), а по итогам 2021-го клиенты купили 2908 машин (на 3% меньше). В текущем году у марки значительный прирост – в январе-феврале 2022-го продажи на старосветском рынке составили 586 машин, что на 60,5% больше, чем за первые два месяца предыдущего года.

На фото: прототип Bentley Continental GT PHEV

Выпуск купе Continental GT стартовал в 2003 году, позже появилась версия с открытым верхом. За прошедшие годы модель пару раз сменила генерацию: актуальное третье поколение было представлено в 2017 году, топовая модификация Speed появилась в 2021-ом. Продажи Continental GT / GTC в Европе также снижались в течение последних двух лет: в «ковидном» 2020-ом реализовано 1462 экземпляра (на 31,7% меньше), в 2021-ом – 1207 машин (на 17,4% меньше). В нынешнем году у модели положительная динамика – в первом квартале европейцы купили 464 единицы, что на 57,8% больше, чем в январе-марте прошлого года.

В дальнейшем линейка должна расшириться за счёт электрифицированной версии. Первый тестовый экземпляр попался фотошпионам ещё несколько лет назад, однако затем «пробник» гибридного варианта на некоторое время исчез с дорог. Теперь же версия PHEV вернулась на дорожные испытания: соответствующими снимками прототипа, пойманного в южной части Европы, с нами поделилось испанское издание motor.es.

Прототип гибридного купе, пойманный в ходе тестов, оказался без камуфляжа. Кака отметили в издании, можно без каких-либо помех разглядеть крышку, за которой скрывается порт для подзарядки батареи, входящей в состав силовой установки будущей «двухдверки». Судя по снимкам, элемент идеально интегрирован в дизайн Bentley Continental GT Hybrid.

Любопытно, что на фотографиях в профиль на вентиляционном отверстии за передним колесом можно увидеть шильдик «12», который, как правило, получают автомобили, оснащённые двигателем 6,0-литровым битурбомотором W12. Отметим, нынешние версии PHEV моделей Bentley – Bentayga и Flying Spur – используют гибридные установки, в основе которых лежит двигатель V6.

В частности, у подзаряжаемого гибридного седана Bentley Flying Spur в систему входит двигатель объёмом 2,9 литра (416 л.с. и 550 Нм.), который работает в тандеме с электродвигателем (136 л.с. и 400 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый «робот». Максимальная совокупная отдача установки составляет 544 л.с., а крутящий момент – 750 Нм. Ёмкость батареи равна 14,1 кВт*ч. Запаса хода Flying Spur Hybrid для движения в чисто электрическом режиме хватает на 40 км (расчёт вели по циклу WLTP).

О том, какую «начинку» получит гибридное купе Bentley Continental GT PHEV, станет известно ближе к презентации новинки. Правда, когда именно она состоится, в компании пока не раскрывают. Зато, как Kolesa.ru сообщал ранее, совсем скоро британская марка презентует длиннобазную версию кроссовера Bentayga: недавно наш дизайнер представлял, как может выглядеть такой автомобиль.

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