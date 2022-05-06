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Длинннобазный Bentley Bentayga: новые изображения

06.05.2022 93 0 0

Английская компания готовит новую версию своего кроссовера, премьера которой состоится уже совсем скоро. А пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Bentayga – первый серийный кроссовер бренда, он появился в 2015 году, став своего рода серийной версией концепта EXP 9 F, продемонстрированного в марте 2012 года на Женевском автосалоне. Летом 2020-го люксовый паркетник получил рестайлинг, в ходе которого он весьма заметно изменился внешне. Теперь же ожидается расширение гаммы за счёт длиннобазной версии, и тестовые образцы в камуфляже уже не раз попадались фотошпионам.

Рендер длиннобазной Bentayga

Скорее всего, передняя часть кроссовера не изменится, равно как и дизайн его кормы. Все изменения будут сосредоточены в центральной части кузова. Наши рендеры сделаны в полном соответствии с фотографиями тестовых образцов, на которых видно, что новинка получит существенно увеличенную колёсную базу и очень длинные задние двери. По этому параметру длиннобазная Бентайга вполне может превзойти своих конкурентов, среди которых новый Range Rover.

Рендер длиннобазной Bentayga

Самые же интересные детали ожидаются в салоне кроссовера. Пару дней назад Bentley распространила тизер, на котором запечатлена часть интерьера. По заверениям компании, автомобиль получит «самые продвинутые автомобильные сиденья» Airline Seat с 22 регулировками, а общее количество возможных вариантов отделки составит 24 миллиарда. Колёсная база стандартной Бентайги составляет 2995 мм, удлинённый же вариант может получить прибавку порядка 200-300 мм.

Стандартный Bentley Bentayga
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Стандартный Bentley Bentayga
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Стандартный Bentley Bentayga
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О других особенностях новинки мы узнаем 10 мая, именно тогда состоится официальная премьера длиннобазного кроссовера.

Напомним, ранее был представлен 900-сильный вариант Bentley Bentayga Speed от ателье Mansory. А летом прошлого года презентовали седан Flying Spur с мотором 2.9 V6.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Bentley Bentley Bentayga

 

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