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  • Ещё один Bentley с V6: представлен «розеточный» седан Flying Spur Hybrid

Ещё один Bentley с V6: представлен «розеточный» седан Flying Spur Hybrid

07.07.2021 89 0 0

К 2030 году компания Bentley Motors, входящая в состав концерна Volkswagen, планирует полностью переключиться на электромобили, а план на ближайшую пятилетку — сделать все модели с ДВС plug-in гибридными. В линейке Bentley уже есть гибридный кроссовер Bentayga, а теперь к нему присоединился седан Flying Spur Hybrid, способный проехать в безвыхлопном режиме до 40 км по циклу WLTP.

 

Новый Bentley Flying Spur дебютировал в 2019 году с топовым 6,0-литровым W12, в прошлом году седан обзавёлся «бюджетной» версией с 4,0-литровым V8, а теперь дошёл до V6 в составе plug-in гибридной установки. 2,9-литровый агрегат с двумя турбокомпрессорами в развале блока поставляет компания Porsche, но об этом в официальном пресс-релизе Bentley из имиджевых соображений не упомянуто, равно как и тот факт, что весь Flying Spur — это технический родственник Porsche Panamera.

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Напомним, что в семействе Panamera есть целых три гибридных модификации, но за основу Bentley Flying Spur Hybrid взяли не топовую 700-сильную Panamera Turbo S E-Hybrid на базе V8, что было бы логично с учётом элитного статуса Bentley, а некий промежуточный вариант между версиями Panamera 4 E-Hybrid (462 л.с.) и Panamera 4S E-Hybrid (560 л.с.) — обе сделаны на основе V6.

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Под капотом Flying Spur Hybrid немецкий 2,9-литровый мотор выдаёт максимальные 416 л.с. и 550 Нм. Отдача вживлённого в 8-ступенчатый «робот» электромотора составляет 136 л.с. и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 544 л.с. и 750 Нм. Для сравнения скажем, что кроссовер Bentayga Hybrid на базе 3,0-литрового V6 вооружён скромнее — 449 л.с. и 700 Нм.

До 100 км/ч Bentley Flying Spur Hybrid разгоняется за 4,3 с. Максимальная скорость — 285 км/ч. Установленная под полом багажника литий-ионная батарея ёмкостью 14,1 кВт·ч позволяет проехать до 40 км на электротяге по циклу WLTP. По умолчанию силовая установка работает в гибридном режиме, но можно активировать режим Hold и запретить системе расходовать заряд батареи до въезда в так называемую зелёную зону — часть города или другой местности, где эксплуатация машина с ДВС запрещена. Полностью зарядить батарею от фирменного настенного терминала Bentley можно за 2,5 часа.

Гибридный Flying Spur предсказуемо оказался самым тяжёлым в гамме: заявленная снаряженная масса составляет 2505 кг, тогда как седан с W12 весит 2437 кг, с V8 — 2330 кг.

У российских дилеров Bentley Flying Spur Hybrid появится в третьем квартале 2022 года, цена пока не объявлена. Между тем гибридный кроссовер Bentayga у нас пока официально не представлен.

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