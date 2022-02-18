Карбоновая феерия: Mansory раскочегарила Bentley Bentayga Speed до 900 л.с.!

Германское ателье Mansory занимается тюингом Bentley Bentayga с момента дебюта этой модели в 2015 году, но только теперь, наконец, достигла на этом поприще совершенства: представлен доработанный вариант топ-версии Speed с брутальным widebody-обвесом и форсированным до 900 л.с. двигателем W12.

У компании Bentley есть собственное придворное ателье Mulliner, но оно занимается исключительно визуальным тюнингом, причём подчёркнуто аристократическим и выдержанным, а потому — никаких widebody-обвесов и прочей вульгарщины. Тем не менее спрос на экстремальный тюнинг машин Bentley есть, особенно для кроссовера Bentayga, на который сегодня приходится 40% продаж британской марки, и особенно после недавнего дебюта Aston Martin DBX707 — самого мощного на данный момент серийного люксового SUV в мире: его мерседесовский 4,0-литровый V8 выдаёт 707 л.с. и 900 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, максимальная скорость — 310 км/ч.

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Стоковый Bentley Bentayga Speed с 6,0-литровым фольксвагеновским мотором W12 слабее: 635 л.с. и 900 Нм, с ним лакшери-кроссовер набирает первую «сотню» за 3,9 с и разгоняется до максимальных 306 км/ч. Сама Bentley Motors не планирует наращивать мускулы своему бензиновому кроссоверу, у неё сейчас совсем другие задачи — подготовка к выпуску первой электрической модели в 2025 году и к полному отказу от ДВС в 2030 году, поэтому для получения дополнительных «лошадок» для Бентайги клиентам приходится обращаться к сторонним тюнерам.



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Mansory ещё в 2016 году представила свой варианта Бентайги с мотором W12, но тогда мощность была «всего-то» 700 с небольшим «лошадей», а кузовной обвес был довольно бесхитростным. Теперь в приложении к рестайлинговому кроссоверу в топ-версии Speed достигнуты новые высоты по части дизайна и производительности. Двигатель снабдили новыми турбокомпрессорами, новой системой выхлопа с пониженным сопротивлением и новой программой управления, благодаря чему отдача выросла до 900 л.с. и 1250 Нм. Есть ли какие-то изменения в 8-ступенчатом «автомате» ZF под такой бешеный крутящий момент, не сообщается. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 3,5 с, максимальная скорость выросла до 323 км/ч.



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Кузовной обвес стал богаче, изощрённее и при этом элегантнее, многие элементы выполнены из лакированного углепластика, который компания Mansory выпекает сама. Кроссовер получил новый передний бампер со встроенным сплиттером, светодиодными огнями и боковыми закрылками, новый карбоновый капот с четырьмя вентиляционными прорезями, расширители колёсных арок и порогов, карбоновые рейлинги на крыше и накладки за багажными окнами, двойной спойлер на багажной двери, карбоновые ободки задних фонарей и новый задний бампер с развитым диффузором и двумя сдвоенными выхлопными патрубками. Колёса на представленной на фотографиях машине — 23-дюймовые, но можно установить и 24-дюймовые.



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Интерьер Бентайги щедро декорирован углепластиком, установлен более пухлый руль с рельефным ободом, увеличено количество ромбовидных объёмных кожаных вставок: например, в стоке они есть только в верхней части дверных карт, а Mansory оформила ими ещё и дверные карманы. Этим же изысканным материалом теперь обиты центральный тоннель с подлокотником, а ещё в том же стиле сделаны коврики и обивка багажника — ателье Mulliner такое количество ромбиков себе вряд ли позволило бы, даже если бы клиент очень настаивал...



Стоимость доработок ателье Mansory не называет, но ясно, что цена космическая и найдутся люди, готовые её заплатить.

