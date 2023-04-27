Bentley слегка обновила Flying Spur, Continental GT и GTC Azure

У производителя люксовых автомобилей дела в прошлом году шли более чем неплохо: ранее компания Bentley сообщила о рекордных показателях в 2022-м. Так, операционная прибыль компании за указанный период составила 708 млн евро, что вдвое превышает показатель 2021 года. В общей сложности люксовая марка реализовала по всему миру 15 174 экземпляров. При этом лидером по-прежнему остался кроссовер Bentayga (на его долю пришлось 42% от общих продаж бренда). Примерно треть заняли Continental GT и вариант модели с открытым верхом, на Flying Spur пришлось ещё 28%.
Теперь британский производитель рассказал об обновлении нескольких моделей, в том числе семейства Bentley Continental GT и GTC Azure. Корректировки коснулись в основном внешности автомобилей. Так, купе и кабриолет получили другую радиаторную решётку: как и у длиннобазного варианта Bentayga EWB Azure, её рисунок выполнен в виде тонких вертикальных прутьев.
Помимо этого, Continental GT и GTC Azure в ходе обновления получили расширенную палитру цветов кузова – её пополнил сине-зелёный вариант под названием Topaz Blue. Профиль украсили другие 22-дюймовые колёсные диски с десятью спицами.
Интерьер купе и кабриолета с прибавкой Azure «освежили» за счёт светлой стёганой обивки с узором в виде вытянутых ромбов, а также созданных из шерсти ковриков с высоким ворсом, которые теперь входят в стандартное оснащение.
Bentley одарила несколькими изменениями Flying Spur S и Speed (они же доступны для Continental GT и GTC): речь, в частности, идёт об особой отделке передней панели, а также дверей: они получили объёмный рисунок тоже из ромбов, который является отсылкой к гоночной родословной Bentley. Ещё для автомобилей серии Speed предлагается новый серый декор Granite Grey.
Напомним, осенью прошлого года компания Bentley показала Continental GT Convertible Mulliner Riviera. Эти автомобили, выпущенные лимитированным тиражом, были созданы «в морской тематике». Оформить покупку своего эксклюзивного экземпляра модели желающим предлагалось в представительстве фирмы в Монако.
Такому кабриолету предлагалось три варианта цвета кузова на выбор, все «морские» – Aegean Blue, Aquamarine и Caribbean Blue. Эта спецверсия получила обвес из углеродного волокна и спойлер на крышке багажника, окрашенные в цвет кузова. В салоне можно заметить вышивку в виде морского узла на подголовниках, а также специальные накладки на пороги и футляр для ключей.
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