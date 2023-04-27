Bentley слегка обновила Flying Spur, Continental GT и GTC Azure

У производителя люксовых автомобилей дела в прошлом году шли более чем неплохо: ранее компания Bentley сообщила о рекордных показателях в 2022-м. Так, операционная прибыль компании за указанный период составила 708 млн евро, что вдвое превышает показатель 2021 года. В общей сложности люксовая марка реализовала по всему миру 15 174 экземпляров. При этом лидером по-прежнему остался кроссовер Bentayga (на его долю пришлось 42% от общих продаж бренда). Примерно треть заняли Continental GT и вариант модели с открытым верхом, на Flying Spur пришлось ещё 28%.

На фото: обновлённый Bentley Continental GTС Azure

Теперь британский производитель рассказал об обновлении нескольких моделей, в том числе семейства Bentley Continental GT и GTC Azure. Корректировки коснулись в основном внешности автомобилей. Так, купе и кабриолет получили другую радиаторную решётку: как и у длиннобазного варианта Bentayga EWB Azure, её рисунок выполнен в виде тонких вертикальных прутьев.



Помимо этого, Continental GT и GTC Azure в ходе обновления получили расширенную палитру цветов кузова – её пополнил сине-зелёный вариант под названием Topaz Blue. Профиль украсили другие 22-дюймовые колёсные диски с десятью спицами.



На фото: салон обновлённого Bentley Continental GTС Azure

Интерьер купе и кабриолета с прибавкой Azure «освежили» за счёт светлой стёганой обивки с узором в виде вытянутых ромбов, а также созданных из шерсти ковриков с высоким ворсом, которые теперь входят в стандартное оснащение.



На фото: обновлённый Bentley Continental GT Azure 1 / 4 На фото: обновлённый Bentley Continental GT Azure 2 / 4 На фото: обновлённый Bentley Continental GT Azure 3 / 4 На фото: обновлённый Bentley Continental GT Azure 4 / 4

Bentley одарила несколькими изменениями Flying Spur S и Speed (они же доступны для Continental GT и GTC): речь, в частности, идёт об особой отделке передней панели, а также дверей: они получили объёмный рисунок тоже из ромбов, который является отсылкой к гоночной родословной Bentley. Ещё для автомобилей серии Speed предлагается новый серый декор Granite Grey.



На фото: обновлённый Bentley Flying Spur Speed 1 / 2 На фото: обновлённый Bentley Flying Spur Speed 2 / 2

Напомним, осенью прошлого года компания Bentley показала Continental GT Convertible Mulliner Riviera. Эти автомобили, выпущенные лимитированным тиражом, были созданы «в морской тематике». Оформить покупку своего эксклюзивного экземпляра модели желающим предлагалось в представительстве фирмы в Монако.



На фото: салон обновлённого Bentley Flying Spur Speed 1 / 2 На фото: салон обновлённого Bentley Flying Spur Speed 2 / 2

Такому кабриолету предлагалось три варианта цвета кузова на выбор, все «морские» – Aegean Blue, Aquamarine и Caribbean Blue. Эта спецверсия получила обвес из углеродного волокна и спойлер на крышке багажника, окрашенные в цвет кузова. В салоне можно заметить вышивку в виде морского узла на подголовниках, а также специальные накладки на пороги и футляр для ключей.

