Богатые богатеют: Bentley и Rolls-Royce в 2022 году обновили рекорды продаж

Мощный толчок рынку лакшери-товаров дала пандемия COVID-19, хотя предпосылки к этому росту были и до неё. Человечество всё более явно сталкивается к кризисом устаревших моделей управления на общественно-политическом уровне и не может обеспечить справедливое распределение благ, в результате богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Многие богатые охотно тратят излишки ресурсов на роскошную жизнь, в том числе на самые лучшие и самые дорогие в мире автомобили. Первые итоги продаж за 2022 год стали поступать как раз от лакшери-марок, праздник на их улице продолжается.

Компания Bentley Motors, входящая в состав концерна Volkswagen, впервые в своей истории продала более 15 тысяч автомобилей в год, а именно 15 174, что на 4% больше, чем в 2021-м. Продажи Bentley выросли на всех ключевых рынках, кроме Китая, где спрос сократился на 9% на фоне политики «нулевого ковида» и остановки офлайн-продаж, а для лакшери-сегмента это очень важно — ритуальное посещение клиентом бутика, воздаяние ему почестей и сопутствующие приятные хлопоты. Спрос на автомобили Bentley вырос даже в Европе (+11%), несмотря на рьяно продвигаемый её властями курс на бережливое потребление и отказ от излишеств.



Россию в пресс-релизах по итогам 2022 года Bentley и другие лакшери-марки по понятным причинам не упоминают — официальные поставки остановлены с весны, а неофициальные идут по схемам параллельного импорта, который производители не контролируют и не учитывают в своей статистике. Наибольший рост продаж (+23%) компании Bentley дал Азиатско-Тихоокеанский регион, через который как раз санкционные товары и могут попадать на наш рынок.



Компания Rolls-Royce Motor Cars, находящаяся под контролем BMW, впервые в своей истории продала более шести тысяч автомобилей в год, а именно 6021, прирост по сравнению с продажами в 2021 году составил 8%. Подробной разбивки по регионам Rolls-Royce не даёт, но отмечает, что продажи выросли на всех ключевых рынках, и на 2023 год портфель заказов уже полон, то есть очередь растянулась на 2024 год и далее. Первая электрическая модель — купе Spectre — встречена клиентами с большим энтузиазмом, её производство начнётся в конце этого года. Bentley, к слову, выведет на рынок свой первый электромобиль только в 2026 году, но уже к 2030 году обе британские лакшери-марки полностью переключатся на «электрички».



Другие автомобильные лакшери-марки наверняка тоже в ближайшее время отчитаются о рекордных продажах. В более доступном премиум-сегменте ситуация сложнее, так как он сильно пострадал от глобального дефицита микрочипов, из-за чего, например, очередь на самые востребованные модели Mercedes-Benz растянулась на год и более. Если бы нехватки комплектующих не было, будьте уверены, все ведущие производители премиальных автомобилей рапортовали бы о рекордных продажах.



Дефицит микрочипов в этом году наверняка будет полностью ликвидирован, пандемия COVID-19 снята с повестки даже в Китае (власти поняли бессмысленность политики «нулевого ковида»), так что рынок роскошных и премиальных автомобилей сможет развернуться на полную мощность — итоги 2023 года для него, возможно, окажутся ещё более впечатляющими в отличие от итогов эволюционно-этического развития человечества — здесь картина пока, к сожалению, складывается довольно мрачная.

