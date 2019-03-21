Бензин может подорожать в начале апреля. Обновлено

Дело в том, что правительство планирует отказаться от ручного управления ценами на бензин в рознице и мелком опте.

Несмотря на то, что госрегулирования цен на нефтепродукты в РФ нет, некий контроль власти всё-таки пока что осуществляют. Так, продолжает действовать соглашение между правительством и нефтяниками о «заморозке» цен на топливо. Напомним, до конца прошлого года последние были обязаны сдерживать стоимость горючего на уровне «ценников» начала июня 2018-го. Затем нефтепереработчикам разрешили поднять цену, но не более чем на уровень инфляции, а также в соответствии с ростом НДС (налога на добавленную стоимость).

Действие этого соглашения истекает уже в конце следующей недели, 31 марта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака, правительство планирует отказаться от «ручного управления ценами» на автомобильное топливо, то есть не будет заключать новый договор с нефтяниками.

Власти считают, что создали достаточно различных механизмов для того, чтобы цены на АЗС не росли слишком резко. Напомним, один из них – увеличение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в случае значительного подорожания сырья на мировом рынке. От этой меры правительство может отказаться, потому что, как отметили ранее в Минфине, оно «едва ли осмелится» её использовать.

Как сообщает «Коммерсант», вероятно эту меру заменят другой, так называемым «квазилицензированием» экспорта. Речь о том, что в случае резкого подорожания нефти на мировом рынке крупные нефтяники пообещают правительству РФ сдерживать цены бензина и «дизеля» на внутреннем рынке, а после этого уже получат право отправлять нефтепродукты на продажу за рубеж.

Отказ от продления соглашения с нефтяниками по сдерживанию цен всё-таки может «ударить» по кошелькам обычных автомобилистов. Дело в том, что за январь-февраль 2019-го многие компании сработали в убыток. Так, на прошлой неделе глава «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал о том, что за указанный период сумма убытка отрасли из-за продажи бензина в РФ по фиксированной цене составила 55 млрд рублей.

Так что можно предположить, что после завершения соглашения с властями нефтяники всё-таки могут поднять цены на российских АЗС, ведь им, как минимум, не захочется и дальше фиксировать убытки; вероятно им захочется отыграть и уже зафиксированные 55 млрд рублей. Напомним, с начала года снова выросли акцизы на бензин и дизтопливо (их размер уменьшали в июне, чтобы снизить финансовую нагрузку на отрасль).

Ранее Вагит Алекперов говорил о том, что рост цен на бензин могло бы сгладить возвращение в продажу алкоголя на АЗС. Эту идею поддерживают не только продавцы горючего, но также многие чиновники, а также «антимонопольщики» и правительство РФ. Однако против высказались в администрации президента, так что перспективы этой идеи по-прежнему остаются туманными.

UPD: Дмитрий Козак рассказал о том, что соглашение с нефтяниками о сдерживании цен на бензин и «дизель» решили продлить ещё на один квартал. Так что ценники на заправках не должны заметно вырасти как минимум до начала июля 2019 года.