Бензин в России снова может заметно подорожать

Об этом предупреждают владельцы независимых сетей автозаправок, обеспокоенные резким ростом цен топлива на бирже.

Независимый топливный союз (НТС) и Российский топливный союз (РТС) решили рассказать о намечающейся проблеме вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Так, по их словам, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года оптовые цены заметно выросли: на бензин Аи-92 – на 23%, Аи-95 – на 18,5%. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 2,5%.

В итоге горючее дорожает и в мелком опте. К примеру, в Саратовской области за последний месяц ценник бензина Аи-92 подрос на 11,2%, Аи-95 – на 10,4%, а на дизель – на 2%. Заметная прибавка к цене отмечена также на Дальнем Востоке. По словам главы НТС Павла Баженова, стоимость региональных сбытов вертикально интегрированных компаний (в их числе «Роснефть» и «Лукойл») растёт почти каждый день во всех регионах страны.

Из-за этого возможно повторение ситуации весны прошлого года, когда ценники на АЗС начали довольно резко расти, что вызвало недовольство автомобилистов. По мнению независимых игроков рынка, чтобы этого не случилось, правительство должно в 2 раза снизить акцизы на бензин класса «Евро-5» и увеличить объём продаж горючего на бирже.

Однако власти пока что проблему не видят. Как сообщает РБК, Дмитрий Козак считает, что стоимость на бирже «немного поднялась», и это ожидаемо, так как вызвано тем, что мировые цены на моторное топливо выросли. Он добавил, что правительство следит за ситуацией и считает, что оснований для тревоги нет.

По словам аналитика АКРА Василия Тануркова, нынешний скачок цен сезонный: он объясняется ростом спроса и ремонтами на НПЗ. Не видят «поводов для паники» и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По расчётам ведомства, увеличение стоимости топлива не превысит темпы инфляции.

По данным Росстата, в начале прошлой недели средняя по стране цена литра бензина Аи-92 составляла 41,68 руб., Аи-95 – 45 руб. За литр дизельного топлива водители в среднем платили по 45,99 руб.

Напомним, весной 2018 года бензин и дизельное топливо на заправках прибавили в цене примерно на 7%. Этот показатель на тот момент был выше уровня инфляции почти в 5 раз. В итоге правительству пришлось снизить акцизы на топливо и предпринят различные другие меры. С крупнейшими нефтепереработчиками заключили соглашения о заморозке цен на горючее до конца 2018 года. При этом с начала 2019-го им разрешили увеличивать ценники на АЗС только в пределах инфляции. В конце марта кабмин и нефтяники продлили соглашения о заморозке цен (до 1 июля).