Недавно состоялась премьера традиционной 3 серии с ДВС, теперь же компания BMW готовит топовую версию с индексом М3, и мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель М3 дебютировала в 1986 году на базе второго поколения «трёшки» с заводским индексом Е30. Сегодня на конвейере уже шестая генерация спорткара, которую показали осенью 2020 года, а весной 2024 года она получила плановый рестайлинг.

Нынешний седан BMW M3 (G80) 1 / 3 Нынешний седан BMW M3 (G80) 2 / 3 Нынешний седан BMW M3 (G80) 3 / 3

Седьмое поколение M3 будет построено на базе «трёшки» восьмой генерации, премьера которой состоялась в конце прошлого месяца. Изменения относительно стандартного седана будут традиционными для этой модели: автомобиль получит заметно расширенные колёсные арки, новые передний и задний бамперы, которые могут быть выполнены в стиле недавнего концепта M Neue Klasse (предвестника будущей электрической M3). Образ дополнят оригинальный капот с воздуховодами, спойлер на крышке багажника и четыре круглых патрубка выхлопной системы. Представленный на рендерах спортседан изображён в одном из фирменных цветов М-версий — Fire Orange.

Рендер нового седана BMW M3

Ожидается, что новая М3 получит тот же 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый турбодвигатель S58, что и нынешняя модель. При этом он будет доработан и, вероятно, станет частью мягкогибридной силовой установки с 48-вольтовой батареей (ранее BMW исключила для М3 громоздкую подзаряжаемую гибридную систему, аналогичную последней М5). Мощность установки пока неизвестна, нынешняя же М3 располагает 530 л.с. и 650 Нм крутящего момента в версии Competition M xDrive.

Рендер нового седана BMW M3

Премьера новинки может состояться уже в ближайшие месяцы. Напомним, две недели назад был представлен новый купеобразный кроссовер BMW iX﻿4.