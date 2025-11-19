Бензиновый Haval H6L выходит на рынок: намного дешевле родственного Xiaolong Max

Кроссовер Haval H6 официально анонсировали в октябре. Теперь же в Китае провели полноценную презентацию, опубликовали прайс-лист и дали старт продажам. Напомним, в качестве нового члена семейства H6 принадлежащий концерну Great Wall бренд позиционирует чисто бензиновую версию паркетника Haval Xiaolong Max. Последний перешел во второе поколение в начале года, Макс доступен исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида.

Внешне от гибридного брата «традиционный» Haval H6L отличается оформлением передка и кормы. С переднего бампера убрали массивные вставки, над основной радиаторной решеткой появилась дополнительная «прорезь». H6L также лишен «парящей» крыши, то есть стеклянных вставок в задних стойках. А еще у него раздельные задние фонари, тогда как у Xiaolong Max единая плашка.

Длина Haval H6L равна 4800 мм, что на 20 мм больше по сравнению с гибридом. Бензиновый паркетник также на 5 мм выше – этот показатель составляет 1730 мм. Ширина и колесная база совпадают – 1895 и 2810 мм соответственно. Для сравнения, размеры местного рестайлингового Haval H6: 4703/1886/1730 мм, расстояние между осями – 2738 мм.

Внутри H6L дословно повторил гибрид, разве что рядом с двухспицевым рулем появилась кнопка запуска мотора. В салоне установлены виртуальная приборка на 12,3 дюйма и мультимедиа-система с планшетом диагональю 14,6 дюйма, на центральном тоннеле расположена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Все это добро идет уже в базе. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок.

В списке оборудования самого дешевого паркетника также значатся: 18-дюймовые диски, панорамный люк, «кожаная» обивка, климат-контроль, подогрев передних кресел, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. В следующей версии появляются 19-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка интерьера, вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый кроссовер – это еще проекционный дисплей, подогрев руля и задних кресел, ассистент парковки.

Прежде Haval пиарил H6L только со старшей турбочетверкой 2.0, но, как оказалось, у модели все же два двигателя. Базовым стал четырехцилиндровый турбомотор 1.5 мощностью 184 л.с. (275 Нм), он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Турбодвигатель 2.0 выдает 238 л.с. и 385 Нм, ему положен девятиступенчатый робот. Привод в любом случае только передний.

Сейчас за Haval H6L просят 117 900 – 141 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу. «Истинный» Haval H6 предложен с теми же двигателями, при этом у этой модели с 2.0T есть полноприводная версия. Базовый «просто» H6 стоит столько же, сколько и H6L, топовый вариант с 4WD – 143 900 юаней (1,64 млн рублей). Ну а гибридный полноприводный Haval Xiaolong Max обойдется в 131 800 – 169 800 юаней (1,5 млн – 1,9 млн рублей). Не исключено, что позже чисто бензиновый H6L доберется и до других рынков.