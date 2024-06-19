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Объявленный новым поколением Haval H6 предложен с двумя моторами на выбор

19.06.2024 113 0 0

Базовый турбомотор 1.5 перешел с прежней «шестерки», а вот мощность двигателя 2.0T увеличена, плюс ему положена новая роботизированная коробка.

Публичную премьеру преобразившийся Haval H6 справил в апреле на Пекинском автосалоне. Весной же марка открыла на родине прием предварительных заказов. Ну а теперь в Китае опубликован прайс-лист и дан старт продажам. Сам Haval считает такой кроссовер новым поколением, то есть четвертым по счету. Однако в действительности перед нами – рестайлинговая версия паркетника третьей генерации, который выпускают с 2020 года. Причем «шестерка» изменилась не так, как ожидалось. Дело в том, что модернизированный «третий» H6 бренд анонсировал еще в 2023-м, и тогда у кроссовера было совсем другое «личико» — в стиле моделей Haval Xiaolong и Xiaolong Max. А еще раньше в базу Минпрома КНР внесли снимки SUV с традиционным кузовом, но с передком, как у купеобразного Haval H6S.

Дореформенный Haval H6 третьего поколения и новый кроссовер

Как бы то ни было, Haval H6 обрел новую радиаторную решетку с массивными пластинами вместо сетки. Фары сохранили свою форму, при этом к ним пристыковали вертикальные секции ходовых огней. Задние фонари – новые, их сделали раздельными. Другими также стали бамперы. Длина Haval H6 выросла на 50 мм до 4703 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1886 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2738 мм. Объем багажника – 560 литров.

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В салоне появились новые руль и центральный тоннель (но он все так же двухэтажный), трансмиссией теперь управляет подрулевой рычажок. Еще Haval H6 получил иную мультимедийную систему – с планшетом диагональю 14,6 дюйма вместо экрана на 12,3 дюйма. Отдельного ряда физических клавиш, отвечающих за «климат» и другие функции, больше нет: все настройки перенесены на тачскрин.

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Базовый двигатель такой же, как у нынешнего «третьего» Haval H6: это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 184 л.с. (275 Нм), она работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А вот отдачу турбомотора 2.0 увеличили с 211 л.с. и 325 Нм до 238 л.с. и 385 Нм. Кроме того, двухлитровый движок отныне сочетается с девятиступенчатым «роботом» (у предшественника – 7DCT). Для Haval H6 c 2.0T предусмотрен полный привод. Напомним, прежняя «шестерка» еще имеет гибридные версии, но свежий кросс пока представлен исключительно с ДВС.

На данный момент новый Haval H6 доступен в пяти вариантах исполнения. В базе есть светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, панорамный люк, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, упомянутая выше мультимедиа с крупным планшетом, однозонный климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются проекционный дисплей, подогрев передних сидений, электропривод багажной двери, двухзонный «климат», адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый H6 с 1.5T – это еще вентиляция передних кресел и система распознавания лиц. Любопытно, что модели с 2.0T вентилируемые сиденья почему-то предложены только в виде опции, а узнавать водителя кроссовер с двухлитровым мотором не сможет даже за доплату.

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Цена нового Haval H6 варьируется от 117 900 до 143 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу. Дореформенный «третий» паркетник в отставку пока не собирается, он стоит от 115 900 юаней (1 294 000 рублей). А еще в Китае до сих пор в строю «второй» Haval H6, его цена начинается с 98 900 юаней (1,1 млн рублей).

В России «шестерку» официально не продают. Между тем и наш рынок марка без премьер не оставила: в РФ уже стартовали рестайлинговый Haval Jolion и новый кроссовер Haval H3, плюс на подходе внедорожник Haval H9 второго поколения.

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