Бережливые технологии: Toyota повышает производительность труда на предприятиях в РФ

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На российском рынке автомобили Toyota уже в течение долгих лет остаются весьма востребованными. За 2020 год местные дилеры реализовали 91 598 единиц, из них на бестселлер – кроссовер RAV4 – пришлось 36 433 шт., а на популярный бизнес-седан Camry – 27 373 шт. Выпуск обеих моделей налажен на петербургском заводе компании. Теперь руководители ООО «Тойота Мотор» смогли поделиться собственным опытом в вопросах совершенствования производственных процессов в РФ.



Общение состоялось в рамках визита заместителя губернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова, генерального директора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Николая Соломона и исполнительного вице-президента ООО «Тойота Мотор» Масаси Исида в Центр обучения основам бережливых технологий. Он был создан в рамках национального проекта «Производительность труда».



Также делегация, которую составили Николай Соломон, Масаси Исида и заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева, посетила местное предприятие международной группы «Гестамп» – «Гестамп Северсталь Всеволожск». В ходе визита гости оценили итоги реализации совместного проекта по созданию модельной линии на этом заводе.

Поддержка инженеров Toyota позволила повысить на этой площадке эффективность производства: в итоге предприятие перешло с трёхсменного режима работы на двухсменный, количество сверхурочных часов сотрудников удалось минимизировать, а рабочие операции и склады – оптимизировать.



«Мы не просто улучшили производительность, а научили сотрудников «Гестамп» самостоятельно видеть возможности для повышения эффективности производства и внедрять улучшения», – отметил Масаси Исида.



Руководство ФЦК и правительство Ленинградской области высоко оценили проект «Производительность труда». Чуть позже, 1 апреля 2021 года, было принято решение использовать модельную линию «Гестамп Северсталь Всеволожск» для обмена опытом и продвижения принципов бережливого производства на других предприятиях. Речь идёт о заводах из разных регионов страны, которые также являются участниками национального проекта.



Toyota участвует в реализации проекта «Производительность труда» с 2019 года. В рамках соглашения о сотрудничестве с АНО «Федеральный центр компетенций» специалисты компании также работают с участниками федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»: организуют семинары, тренинговые и обучающие программы по элементам производственной системы Тойота (TPS), а также обучают студентов, которые в дальнейшем станут инженерами.

