Бешено популярный в Китае Wuling Hongguang Mini EV стал похож на Daewoo Matiz

Бюджетный электрический хэтчбек Wuling Hongguang Mini EV готовится перейти в пятое поколение, чтобы остаться одним из лидеров китайского рынка электромобилей. С момента своего первого дебюта в 2020 году совокупные продажи Wuling Hongguang Mini EV превысили 1,9 млн экземпляров.

Wuling Hongguang Mini EV первого поколения был представлен в 2020 году и стал законодателем жанра дешёвых городских электромобилей на китайском рынке: сочетание миловидного дизайна, очень компактных размеров, уютного четырёхместного салона и предельно низкой базовой цены сделали его невероятно популярным. Со временем у Wuling Hongguang Mini EV появилось много подражателей от других производителей, а сам он обзавёлся более мощными и дорогими версиями, в том числе с кузовом кабриолет, но в продаже до сих пор есть самый первый трёхдверный Mini EV по цене от 32 800 юаней (396 000 рублей в переводе по текущему курсу).

В Китае многие автопроизводители считают каждый рестайлинг новым поколением модели, у Wuling Hongguang Mini EV первого поколения таких рестайлингов было два. В начале прошлого года дебютировал Mini EV второго с инженерной точки зрения поколения, он получил новый, более прочный кузов и впервые стал предлагаться не только в трёхдверной, но и в пятидверной версии. Сейчас к старту продаж готовится рестайлинговый вариант хэтчбека второго инженерного поколения, но компания-производитель SAIC-GM-Wuling считает его пятым поколением с учётом всех предыдущих итераций дизайна.

В прошлом году, по данным ресурса CleanTechnica, Wuling Hongguang Mini EV стал в Китае вторым по популярности новым электромобилей — реализовано 435 599 шт., лучший результат показал только хэтчбек Geely Geome Xingyuan — 465 775 шт., третье место занял кроссовер Tesla Model Y — 425 337 шт. Заметим, что указанная цифра для Wuling Hongguang Mini EV учитывает все его присутствующие на рынке версии, потому что все четыре поколения производятся и продаются параллельно. Пятое поколение Mini EV тоже не заменит, а дополнит четыре предыдущих.

Силовая структура кузова и компоновка у «пятого» Mini EV такие же, как у хэтчбека четвёртого поколения, но почти все наружные панели новые, каплевидные фары и фонари уступили место круглым, из-за чего спереди Wuling Hongguang Mini EV теперь напоминает «легендарный» Daewoo Matiz первого поколения. Фары вдобавок теперь соединены поперечным хромированным молдингом, аналогичный молдинг есть и на багажной двери между фонарями.

Официальной премьеры нового Wuling Hongguang Mini EV ещё не было, но в начале года он всплыл в электронной базе китайского Минпрома, где указаны некоторые его технические характеристики. Габаритная длина пятидверной/трёхдверной версии — 3268/3043 мм, ширина — 1520/1520 мм, высота — 1575/1590 мм, колёсная база — 2190/1965 мм. Единственных электромотор мощностью 30 кВт (41 л.с.) пристроен к неразрезному заднему мосту и вращает задние колёса. Информации о батареях пока нет. У «четвёртого» Mini EV есть версии с батареей на 16,2 и 25,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 205 и 301 км по циклу CLTC соответственно, максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

Салон нового Wuling Hongguang Mini EV пока официально не раскрыт, но он некоторое время (вероятно, по ошибке) висел в галерее на сайте китайского журнала Autohome, затем был «выпилен» до премьеры. Пока лишь скажем, что от дореформенной машины в салоне «пятого» Mini EV остался только руль, а передняя панель, экраны, дверные карты и сиденья — новые. Жать полноценной премьеры осталось недолго, после неё новый китайский народный электрохэтч можно будет разглядеть во всех подробностях.

Wuling Hongguang Mini EV четвёртого поколения сейчас стоит в Китае от 44 800 юаней (504 000 рублей), «пятый» если и будет дороже, то ненамного.

