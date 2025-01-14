Новинки ×
  • Больше и богаче: Wuling Hongguang Mini EV второго поколения готовится к выходу на рынок

Больше и богаче: Wuling Hongguang Mini EV второго поколения готовится к выходу на рынок

14.01.2025 69 0 0

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling в первом квартале текущего года запустит в продажу второе поколение очень популярного в Китае бюджетного электрического хэтчбека Wuling Hongguang Mini EV. Впервые эта модель будет предложена в трёх- и пятидверных кузовах (раньше были только трёхдверки), кузов стал просторнее, расширен список стандартного оснащения.

Первые фотографии Wuling Hongguang Mini EV второго поколения были опубликованы ещё в сентябре прошлого года, тогда же новинка всплыла в электронной базе китайского Минпрома, а теперь в преддверии старта продаж пресс-служба SAIC-GM-Wuling опубликовала новые фотографии и подробности.

1 / 2
2 / 2

Напомним, что «первый» Wuling Hongguang Mini EV, дебютировавший в 2020 году, стал законодателем жанра дешёвых городских электромобилей на китайском рынке, а в 2022 году он и вовсе умудрился стать самым продаваемым электромобилем в Китае — тогда реализовано более 400 000 экземпляров. Впоследствии у Wuling Hongguang Mini EV появилось много подражателей от других производителей, а сам он обзавёлся более мощными и дорогими версиями, в том числе с кузовом кабриолет. Осенью 2023 года был представлен рестайлинговый Wuling Hongguang Mini EV, а теперь к запуску готовится второе поколение.

Новый Wuling Hongguang Mini EV стал более округлым по сравнению с предшественником и слегка располнел: габаритная длина — 3256 мм, ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм, колёсная база — 2190 мм, при этом габариты и колёсная база у трёхдверки и пятидверки совершенно идентичные. Колёса увеличились на дюйм: были 12-дюймовые — стали 13-дюймовые. Для сравнения приведём ключевые размеры дорестайлингового Wuling Hongguang Mini EV первого поколения: габаритная длина — 2920 мм, ширина — 1493 мм, высота — 1621 мм, колёсная база — 1940 мм.

Wuling Hongguang Mini EV и его аналоги в силу своей дешевизны и скромных динамических характеристик имеют скудное оснащение системами активной и пассивной безопасности, и тем не менее у хэтчбека второго поколения есть некоторые улучшения по этой части: несущий кузов стал прочнее, он теперь на 67% изготовлен из высокопрочной стали, в оснащении заявлены две фронтальные подушки безопасности и ESC (система стабилизации), но задние подголовники по-прежнему куцые и намертво прилеплены к спинкам.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Салон Wuling Hongguang Mini EV со сменой поколений тоже стал более округлым, для удобства входа-выхода и погрузки расширены дверные проёмы, увеличена площадь остекления. Объём багажника — 123 л, со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 745 л. Для мелочей в салоне предусмотрены 19 различных ниш и карманов. Приборный экран — 7-дюймовый, мультимедийный — 8-дюймовый. Доступ к машине теперь можно предоставлять дистанционно через специальное мобильное приложение, через него же можно запустить кондиционер и активировать зарядку.

1 / 2
2 / 2

На данный момент для нового Wuling Hongguang Mini EV заявлен только один электромотор мощностью 30 кВт (41 л.с.), он по-прежнему находится на задней оси и вращает задние колёса, а задняя подвеска по-прежнему зависимая. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. Между тем даже для такого слабого мотора предлагаются четыре ездовых режима и три уровня рекуперативной мощности. Ёмкость батареи — 16,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 205 км по циклу CLTC.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В Китае приём предварительных заказов на новый Wuling Hongguang Mini EV ведётся с декабря. Розничные цены пока не объявлены, но ожидается, что «второй» Wuling Hongguang Mini EV будет чуть дороже своих предшественников, которые остаются в строю и будут продаваться параллельно с новой моделью. Самый дешёвый Wuling Hongguang Mini EV первого поколения по-прежнему стоит всего 32 800 юаней (453 250 рублей в переводе по текущему курсу), он оснащён электромотором мощностью 20 кВт (27 л.с.) и аккумулятором ёмкостью 9,2 кВт·ч, полного заряда которого хватает на 120 км пробега по циклу CLTC.

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки Wuling Wuling Hongguang Mini EV

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Как купить машину с рук в 2025: оформление документов и проверка автомобиля с пробегом Купите автомобиль с рук без проблем: как оформить документы, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом в 2025 году. 476 0 0 14.01.2025
Статьи / Популярные вопросы Как снять автомобиль с учета через Госуслуги Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому пово... 478 0 0 13.01.2025
Статьи / Тесты До того, как стали мейнстримом: угадываем малоизвестные автомобили под известным именем Не так давно мы предлагали вам угадать автомобили, у которых название модели совпадает с таковым у другой марки. Но бывает и проще: даже внутри одного бренда есть популярные названия модел... 1408 0 1 11.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67136 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53931 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14238 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
28 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
3 Пикап Обновлённый Ram Heavy Duty: более мощный дизель Cummins и сохранённый V8 HEMI
3 Кроссовер Как Джип, только красивее: Alfa Romeo Junior обзавёлся полноприводной версией Q4
Новые комментарии
Change privacy settings