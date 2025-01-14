Больше и богаче: Wuling Hongguang Mini EV второго поколения готовится к выходу на рынок

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling в первом квартале текущего года запустит в продажу второе поколение очень популярного в Китае бюджетного электрического хэтчбека Wuling Hongguang Mini EV. Впервые эта модель будет предложена в трёх- и пятидверных кузовах (раньше были только трёхдверки), кузов стал просторнее, расширен список стандартного оснащения.

Первые фотографии Wuling Hongguang Mini EV второго поколения были опубликованы ещё в сентябре прошлого года, тогда же новинка всплыла в электронной базе китайского Минпрома, а теперь в преддверии старта продаж пресс-служба SAIC-GM-Wuling опубликовала новые фотографии и подробности.

1 / 2 2 / 2

Напомним, что «первый» Wuling Hongguang Mini EV, дебютировавший в 2020 году, стал законодателем жанра дешёвых городских электромобилей на китайском рынке, а в 2022 году он и вовсе умудрился стать самым продаваемым электромобилем в Китае — тогда реализовано более 400 000 экземпляров. Впоследствии у Wuling Hongguang Mini EV появилось много подражателей от других производителей, а сам он обзавёлся более мощными и дорогими версиями, в том числе с кузовом кабриолет. Осенью 2023 года был представлен рестайлинговый Wuling Hongguang Mini EV, а теперь к запуску готовится второе поколение.

Новый Wuling Hongguang Mini EV стал более округлым по сравнению с предшественником и слегка располнел: габаритная длина — 3256 мм, ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм, колёсная база — 2190 мм, при этом габариты и колёсная база у трёхдверки и пятидверки совершенно идентичные. Колёса увеличились на дюйм: были 12-дюймовые — стали 13-дюймовые. Для сравнения приведём ключевые размеры дорестайлингового Wuling Hongguang Mini EV первого поколения: габаритная длина — 2920 мм, ширина — 1493 мм, высота — 1621 мм, колёсная база — 1940 мм.

Wuling Hongguang Mini EV и его аналоги в силу своей дешевизны и скромных динамических характеристик имеют скудное оснащение системами активной и пассивной безопасности, и тем не менее у хэтчбека второго поколения есть некоторые улучшения по этой части: несущий кузов стал прочнее, он теперь на 67% изготовлен из высокопрочной стали, в оснащении заявлены две фронтальные подушки безопасности и ESC (система стабилизации), но задние подголовники по-прежнему куцые и намертво прилеплены к спинкам.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон Wuling Hongguang Mini EV со сменой поколений тоже стал более округлым, для удобства входа-выхода и погрузки расширены дверные проёмы, увеличена площадь остекления. Объём багажника — 123 л, со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 745 л. Для мелочей в салоне предусмотрены 19 различных ниш и карманов. Приборный экран — 7-дюймовый, мультимедийный — 8-дюймовый. Доступ к машине теперь можно предоставлять дистанционно через специальное мобильное приложение, через него же можно запустить кондиционер и активировать зарядку.

1 / 2 2 / 2

На данный момент для нового Wuling Hongguang Mini EV заявлен только один электромотор мощностью 30 кВт (41 л.с.), он по-прежнему находится на задней оси и вращает задние колёса, а задняя подвеска по-прежнему зависимая. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. Между тем даже для такого слабого мотора предлагаются четыре ездовых режима и три уровня рекуперативной мощности. Ёмкость батареи — 16,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 205 км по циклу CLTC.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В Китае приём предварительных заказов на новый Wuling Hongguang Mini EV ведётся с декабря. Розничные цены пока не объявлены, но ожидается, что «второй» Wuling Hongguang Mini EV будет чуть дороже своих предшественников, которые остаются в строю и будут продаваться параллельно с новой моделью. Самый дешёвый Wuling Hongguang Mini EV первого поколения по-прежнему стоит всего 32 800 юаней (453 250 рублей в переводе по текущему курсу), он оснащён электромотором мощностью 20 кВт (27 л.с.) и аккумулятором ёмкостью 9,2 кВт·ч, полного заряда которого хватает на 120 км пробега по циклу CLTC.