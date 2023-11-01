Ульрадешёвый хэтчбек Wuling Hongguang Mini EV: рестайлинг на фоне падения продаж

Совместное предприятие SAIC-GM готовится вывести на рынок обновлённую версию городского электрического хэтчбека Wuling Hongguang Mini EV, который умудрился в прошлом году стать самым популярным электромобилем в Китае. Рестайлинг принёс Wuling Hongguang Mini EV более округлую внешность и улучшенные материалы отделки салона.

Wuling Hongguang Mini EV дебютировал в 2020 году и стал законодателем жанра дешёвых городских электромобилей на китайском рынке. Подобного сорта «электрички» были в Китае и раньше, однако Wuling сумел предложить идеальный баланс потребительских качеств: очень компактные размеры и при этом практичный четырёхместный салон, стильная внешность, весёленькие цвета и очень доступная цена. Базовая версия дорестайлингового Wuling Hongguang Mini EV по-прежнему стоит в Китае всего 32 800 юаней (412 тысяч рублей в переводе по текущему курсу), она оснащена установленным на задней оси электромотором мощностью 20 кВт (27 л.с.) и аккумулятором на 9,3 кВт·ч, полного заряда которого хватает на 120 км пробега по китайскому циклу CLTC. Максимальная скорость — 100 км/ч.

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Со временем Wuling Hongguang Mini EV более мощными и дорогими версиями — есть даже кабриолет со складной матерчатой крышей. По итогам 2022 года Wuling Hongguang Mini EV стал самым продаваемым электромобилем в Китае (было реализовано более 400 000 экземпляров), однако конкуренты оперативно подсуетились и выпустили массу аналогов хита SAIC-GM, в их числе — очень симпатичные Geely Panda Mini и Chery QQ. Вдобавок сама компания SAIC-GM создала несколько альтернатив Wuling Hongguang Mini EV (например, Wuling Air EV), чем размыло его аудиторию. Итог закономерен: в январе-сентябре текущего года продажи Wuling Hongguang Mini EV в Китае, по данным CAAM, составили 169 526 шт., что на 49,5% по сравнению с АППГ.



Между тем в своём сегменте Wuling Hongguang Mini EV пока остаётся лидером, и чтобы это лидерство удержать, компания SAIC-GM обновила ему дизайн, сделала его более миловидным, в духе вышеупомянутых Geely Panda Mini и Chery QQ: фары, фонари и бамперы округлились, боковины стали визуально более гладкими, палитра цветов дополнена новыми фруктовыми оттенками. Габаритная длина рестайлингового хэтчбека — 3064 мм, ширина — 1493 мм, высота — 1629 мм, колёсная база — 2010 мм.



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В салоне появилась новая передняя панель со скруглёнными краями и новым 8-дюймовым сенсорным мультимедийным экраном, графика щитка приборов тоже обновлена. Материалы отделки стали более приятными и уютными на вид, мест для мелочей стало больше, а сиденья стали более удобными и нарядными, однако нормальных подголовников во втором ряду по-прежнему нет. Спинки заднего дивана складываются в пропорции 50/50, если они обе сложены, то объём багажника достигает 734 л.



Технические характеристики обновлённого Wuling Hongguang Mini EV производитель пока не опубликовал, но новинка ещё в июле всплыла в электронной базе китайского Минпрома, там для неё заявлен только 30-киловаттный (41 л.с.) электромотор, он, вероятно, будет в престижных комплетациях Macaron, как у машин на фотографиях, а у базовых версий наверняка сохранится электромотор мощностью 20 кВт. Задняя подвеска у Wuling Hongguang Mini EV по-прежнему зависимая, со стабилизирующей тягой Панара.



Обновлённый Wuling Hongguang Mini EV, скорее всего, будет полностью рассекречен и поступит в продажу до конца текущего года. Цены если и вырастут, то незначительно.

