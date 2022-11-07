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  • Wuling Air EV: первая попытка SAIC-GM сделать глобальный бюджетный электромобиль

Wuling Air EV: первая попытка SAIC-GM сделать глобальный бюджетный электромобиль

07.11.2022 212 0 1

Марка Wuling, принадлежащая совместному предприятию SAIC-GM, продолжает расширять линейку недорогих городских электрокаров: в ближайшее время на китайский рынок выйдет Wuling Clear Sky, уже известный в Индонезии как Wuling Air EV.

 

В линейке Wuling уже есть три бюджетных электрокара — Nano EV, Kiwi EV и Hongguang Mini EV, из них по-настоящему успешным стал только Hongguang Mini EV. По итогам первых трёх кварталов этого года Wuling Hongguang Mini EV оказался самым популярным электромобилем в Китае: по данным ресурса CleanTechnica, продано 316 328 шт., что на 7,8% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. Wuling Hongguang Mini EV выпускается с 2020 года и у него быстро появились подражатели от других производителей, но повторить успех Hongguang Mini EV пока никому не удалось. Секрет успеха Hongguang Mini EV — сочетание низкой цены, стильного по китайским меркам дизайна и практичного четырёхместного кузова при очень скромных габаритах (длина — 2917 мм). Минувшим летом у Hongguang Mini EV, появилась 2-местная версия с откидным верхом, то есть кабриолет.

Wuling Air EV/Clear Sky — это, по сути, переосмысление концепции Hongguang Mini EV, но с прицелом на глобальный рынок: в августе этого года сборка Wuling Air EV была налажена в Индонезии, эту же модель в ближайшее время начнут поставлять в Индию и Египет, а на днях была анонсирована домашняя, китайская версия, получившая имя Clear Sky, что в переводе на русский означает «ясное небо». В основе этого электрокара лежит та же платформа GSEV (Global Small Electric Vehicle), что у его предшественников, то есть он имеет заднемоторную компоновку и соответственно задний привод.

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От Hongguang Mini EV новый электрокар отличается более изысканным дизайном, что особенно заметно внутри: Air EV/Clear Sky получил наиболее роскошную в гамме переднюю панель с двухэкранным табло (каждый экран имеет диагональ 10,25 дюйма) и нарядной графикой, к подбору материалов отделки подошли более тщательно, дешевизна в глаза не бросается, ездить на такой машине должно быть не стыдно даже состоятельным клиентам. В оснащение входят две подушки безопасности, кондиционер и аудиосистема.

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В Индонезии Wuling Air EV предлагается с четырёхместным кузовом, а в Китае будет ещё и укороченная двухместная версия. Габаритная длина четырёхместной версии — 2974 мм, ширина — 1505, высота — 1631 мм, колёсная база — 2010 мм. У двухместной версии длина уменьшена до 2599 мм, колёсная база — до 1635 мм. Мощность электромотора — 30 кВт (41 л.с.). Ёмкость батареи — 17,3 либо 26,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC — 200 и 300 км соответственно. Максимальная скорость — 100 км/ч.

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Цены в Китае на Wuling Clear Sky пока не объявлены, а индонезийский Wuling Air EV стоит от 285 млн рупий или 930 тысяч рублей в переводе по текущему курсу. В Китае новинка наверняка будет стоить меньше: для ориентира скажем, что цены на Wuling Hongguang Mini EV здесь начинаются с 32 800 юаней (277 000 рублей).

На прошлой неделе мы рассказывали о забавном электрическом одноместном грузовичке Wuling E10 с силовой установкой от Hongguang Mini EV и собственной узкой рамной платформой.

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1 комментарий
07.11.2022 23:47
weskmype

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