Очередной курьёз из Китая: узкий одноместный грузовик Wuling E10 с электромотором

Свежеиспечённый электрический грузовичок Wuling E10 адресован курьерским и почтовым службам. Узкий кузов делает E10 очень манёвренным, а крепкий неразрезной задний мост на рессорах явно рассчитан на работу с перегрузкой.

Wuling — одна из самых массовых китайских марок, принадлежащая совместному предприятию SAIC-GM, в прошлом году её продажи в Китае составили более 800 тысяч автомобилей! Наиболее известной моделью Wuling сегодня является стильный городской электрокар Hongguang Mini EV, но в линейке есть и традиционные, «углеводородные» кроссоверы, минивэны, хэтчбеки и универсалы. Под маркой Wuling также выпускаются несколько семейств лёгких коммерческих автомобилей, бензиновых и электрических, засвеченный на этой неделе Wuling E10 пополнит батарейную фракцию.

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E10 — это попытка привнести успех Hongguang Mini EV (до осени он был самым продаваемым электромобилем в Китае, а сейчас опустился на третье место) в сегмент коммерческих автомобилей. В этом сегменте китайского рынка уже предлагаются десятки малогабаритных развозных электрокаров от небольших фирм, но Wuling E10 отличается от них более серьёзным, промышленным подходом, за ним стоит инженерная мощь SAIC-GM, а большие объёмы выпуска позволят дать предельно низкую цену. Ожидается, что в базе Wuling E10 будет стоить не более 30 тысяч юаней (252 тысячи рублей в переводе по текущему курсу).



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Габаритная длина Wuling E10 — 3310 мм, ширина — 1080 мм, высота — 1690 мм. Одноместная кабина со скруглёнными углами отделена от ящикообразного кузова. Кабина встречает водителя голым металлом, отделка есть только у дверных карт, стеклоподъёмники здесь ручные, на «вёслах», зато есть полноценная передняя панель с электронным щитком приборов, карманами для бумаг и гаджетов, двумя USB-портами и «печкой». Режимами силовой установки заведует шайба справа от кресла, сразу за ней находится рычаг стояночного тормоза.



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Полезная длина кузова — 1625 мм, ширина — 1000 мм, высота — 1040 мм, загрузка на представленной на фотографиях машине происходит через двустворчатую дверь по правому борту. Снаряженная масса грузовичка — 620 кг, допустимая полная масса — 885 кг. Получается, что грузоподъёмность — около 200 кг плюс водитель. На самом деле, судя по снимкам из под днища, грузовичок рассчитан на куда более серьёзную нагрузку, чем 200 кг. Сзади установлен мощный на вид неразрезной мост, подвешенный на трёхлистовых рессорах. Рама под кузовом тоже очень прочная на вид, высота лонжеронов впечатляет.



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Что до силовой установки, то она позаимствована у базовой версии вышеупомянутого Hongguang Mini EV: единственный электромотор мощностью 20 кВт (27 л.с.) через угловой редуктор вращает задние колёса, полного заряда 90-вольтовой батареи ёмкостью 9 кВт·ч хватит на 115 км пробега по циклу CLTC. Динамические характеристики не объявлены, но для курьерского грузовичка они не очень-то и важны.

