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  • Бесплатное новогоднее такси по Ростову-на-Дону от Automama! Прокатитесь на Новый год в зеркальном кабриолете!

Бесплатное новогоднее такси по Ростову-на-Дону от Automama! Прокатитесь на Новый год в зеркальном кабриолете!

31.12.2020 151 0 1

У MamaDisco нет выходных, она работает каждый день! Даже в новогоднюю ночь она будет делать вас счастливее и довезет по любому адресу Ростова-на-Дону бесплатно.

 

Как получить бесплатную поездку?​

  1. Подпишитесь на Automama в Инстаграм (@automama_ru) или Vk.
  2. Напишите под этим постом «Забери меня, MamaDisco! + время и адреса для поездки». Ссылка на пост:  https://vk.com/automama?w=wall-113084632_15147
  3. Ждите ответа доброго волшебника-водителя Disco-кабриолета.
  4. Наслаждайтесь поездкой на MamaDisco.
Путешествие в зеркальном кабриолете начинается с 20:00 31 декабря и заканчивается в 02:00 1 января 2021 г.

Торопитесь, чем быстрее вы напишете комментарий, тем выше шансы прокатиться по городу в кабриолете! Желающих много, а MamaDisco такая одна. Не упустите этот шанс!

Россия

 

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