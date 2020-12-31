Как получить бесплатную поездку?​

Подпишитесь на Automama в Инстаграм (@automama_ru) или Vk. Напишите под этим постом «Забери меня, MamaDisco! + время и адреса для поездки». Ссылка на пост: https://vk.com/automama?w=wall-113084632_15147 Ждите ответа доброго волшебника-водителя Disco-кабриолета. Наслаждайтесь поездкой на MamaDisco.

Путешествие в зеркальном кабриолете начинается с 20:00 31 декабря и заканчивается в 02:00 1 января 2021 г.

Торопитесь, чем быстрее вы напишете комментарий, тем выше шансы прокатиться по городу в кабриолете! Желающих много, а MamaDisco такая одна. Не упустите этот шанс!