Как получить бесплатную поездку?
- Подпишитесь на Automama в Инстаграм (@automama_ru) или Vk.
- Напишите под этим постом «Забери меня, MamaDisco! + время и адреса для поездки». Ссылка на пост: https://vk.com/automama?w=wall-113084632_15147
- Ждите ответа доброго волшебника-водителя Disco-кабриолета.
- Наслаждайтесь поездкой на MamaDisco.
Торопитесь, чем быстрее вы напишете комментарий, тем выше шансы прокатиться по городу в кабриолете! Желающих много, а MamaDisco такая одна. Не упустите этот шанс!
Для комментирования вам необходимо авторизоваться