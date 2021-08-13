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  • Бесплатный дублёр М-12 быстрее не станет: на трассе М-7 «Волга» останется прежняя скорость

Бесплатный дублёр М-12 быстрее не станет: на трассе М-7 «Волга» останется прежняя скорость

13.08.2021 30 0 0

Предполагалось, что на участке автодороги, который располагается в Подмосковье, лимит повысят с нынешних 60 до 80 км/ч. Но «добро» на это не дали.

 

Федеральная трасса М-7 «Волга» проходит от Москвы до Уфы: российские водители используют её чтобы ездить между столицами России и Татарстана, так что маршрут весьма загруженный, а путь занимает немало часов. Альтернативой этой дороге выступит платная скоростная автомагистраль М-12 (официального названия у неё пока нет). Решение о строительстве власти приняли несколько лет назад: новый путь изначально должен был пройти от Москвы до Казани через Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Позже дорогу решили продлить до Екатеринбурга, открыть объект для движения в полном объёме планируется в 2024 году.

Ну, а пока строительство новой платной трассы М-12 в процессе, на федеральной дороге М-7 движение остаётся по-прежнему загруженным. Хотя законодатели стараются улучшить дорожную ситуацию по мере сил. Так, ранее Росавтодор обратился к руководству Московской области с предложением увеличить максимально разрешённую скорость с 60 до 80 км/ч на участке федеральной трассы «Волга». Предполагалось, что таким образом получится увеличить пропускную способность серьёзно загруженной подъездной дороги к столице.

Как сообщает «Коммерсант», власти не разрешили Росавтодору поднять максимально допустимый скоростной лимит с 60 до 80 км/ч на участке федеральной трассы М-7, проходящем через Балашиху (Подмосковье). Сообщается, что предложение было отвергнуто по причине возможного риска высокой аварийности. Хотя ранее дорога была отремонтирована, чтобы соответствовать более высокому скоростному режиму – 90 км/ч.

Дело в том, что в прошлом году завершился капитальный ремонт участка автодороги с 15-го по 30-ый км. Теперь на этом отрезке по три-пять полос в каждую сторону, а между потоками есть барьеры. Помимо этого, на участке нет светофоров и одноуровневых пересечений, а от жилой застройки трасса отделена. Чтобы местные жители могли свободно передвигаться, возведены дублеры и проезды. Автодорога здесь соответствует категории 1Б, где разрешён лимит до 90 км/ч.

Несмотря на это, знаки с ограничением до 60 км/ч установлены от посёлка Обухово в сторону Москвы, а за соблюдением скоростного лимита наблюдают камеры. Так как участок проходит по территории населенного пункта, на изменение режима Росавтодору требуется разрешение администрации региона. Как сообщает издание, сами граждане тоже обращались с подобными письмами к подмосковным властям.

В подмосковном минтрансе пояснили, что отказ изменить скоростной режим на участке трассы вызван высоким уровнем аварийности на указанном участке в Балашихе. Так, в 2020-ом на этом отрезке М-7 было зафиксировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в них погибло шестеро, ещё 54 человека получили травмы.

Отметим, ранее власти Подмосковья не желали одобрять повышение лимита с 90 до 110 км/ч на участке трассы М-8 «Холмогоры», который проходит от МКАД до Пушкино. Об отказе стало известно ещё в начале 2021 года, но в итоге сторонам всё же удалось договориться. Дорожные знаки с новым ограничением появятся здесь в конце текущего года, после того как будет уложен новый асфальт.

Россия авто и общество дороги ПДД ДТП

 

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