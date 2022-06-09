Без Пабло: представлен швейцарский карбоновый суперкар Picasso 660 LMS

Молодая швейцарская фирма Picasso Automotive, базирующаяся в коммуне Сан-Витторе, представила свою первую и пока единственную модель — заднеприводный среднемоторный суперкар Picasso 660 LMS, спроектированный по гоночным канонам и адаптированный для дорог общего пользования. Будет выпущен 21 экземпляр по цене от 820 тысяч евро каждый.

Рост мирового спроса на предметы роскоши и эксклюзивные дорогие автомобили привёл к появлению большого количества новых фирм, предлагающих высокотехнологичные суперкары для состоятельных коллекционеров и любителей быстрой езды. Одна из них — швейцарская Picasso Automotive, не имеющая никакого отношения к легендарному художнику Пабло Пикассо, — её основали в 2020 году предприниматели Стефано Пикассо и Роберт Уайлд.

Вчера на лакшери-выставке Top Marques в княжестве Монако Picasso Automotive показала серийную версию своей первой модели с индексом 660 LMS. Число 660 указывает на мощность двигателя в лошадиных силах, буквы LM отсылают к легендарным гонкам в Ле-Мане, а буква S означает Street, то есть дорожную версию модели (наверняка будет ещё и трековая партия). Разработку машины Picasso Automotive вела в основном самостоятельно, но ключевые поставщики находятся в Италии: монокок и другие композитные детали кузова изготавливает компания NU.TE.CO., двигатель поставляет Autotecnica Motori.



Двигатель — это спроектированный по гоночным канонам 3,0-литровый бензиновый V6 с двумя турбокомпрессорами, системой смазки с сухим картером и титановым выхлопом от SC-Project. В приложении к Picasso 660 LMS он выдаёт максимальные 660 л.с. при 8000 об/мин (максимальный крутящий момент — 720 Нм). Коробка передач — 6-ступенчатая секвентальная от Sadev, вся мощность подаётся на задние колёса. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Тормоза — от Brembo: диаметр передних дисков — 350 мм (6-поршневые суппорты), задних — 355 мм (4-поршневые суппорты), в колодки встроены термодатчики. Кованые колёсные диски с креплением центральной гайкой обуты в шины Pirelli P Zero Trofeo R размерностью 245/35 R 19 спереди и 315/30 R 20 сзади.



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Время разгона до «сотни» разработчики не называют, зато известна максимальная скорость — 315 км/ч, на ней развитое аэродинамическое оперение суперкара даёт 960 кг прижимной нагрузки, притом что снаряженная масса автомобиля — 980 кг. Небольшой вес при средних для такого типа машин габаритах (длина — 4366 мм, ширина — 1967 мм, высота — 1250 мм) достигается широким применением углепластика в конструкции.



Picasso Automotive утверждает, что на 660 LMS применены самые крупные цельноформованные углепластиковые боковины из тех, что были когда-либо изготовлены для автомобилей, — их длина составляет 3,24 м. Стыковка деталей производится без металлических скоб и даже подвеска крепится непосредственно к углепластику, а не к металлическим подрамникам, как у многих других суперкаров с углепластиковым монококом в основе. Но ясно, что кузовной ремонт при такой конструкции будет стоить баснословных денег.

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Фотографий интерьера Picasso 660 LMS производитель не предоставил, в пресс-релизе лишь сказано, что внутри клиенты обнаружат отделку матовым карбоном, ковши Sabelt с 6-точечными ремнями, углепластиковый руль со встроенным многофункциональным 7-дюймовым щитком приборов и два боковых 7-дюймовых экрана, на которые выводятся картинки с камер заднего вида (традиционные наружные зеркала не предусмотрены).



Производство и первые поставки Picasso 660 LMS запланированы на вторую половину 2023 года, о своих дальнейших творческих планах Picasso Automotive пока ничего не сообщала.

