  • Без параллельного импорта: кроссоверы Li L6, L7 и L9 получили российские ценники

27.11.2025 201 0 0
Китайская марка Li Auto теперь уже официально выходит на авторынок РФ. Три модели бренда получили необходимое документы – ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, марка Li Auto за последние пару лет стала в России одним из лидеров автомобильного «серого» импорта. Ещё весной 2025 года стало известно о том, что востребованные модели станут доступны в РФ официально: дело в том, что компания Sinomach Auto подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Li Auto. Согласно условиям партнёрства, она будет продавать здесь кроссоверы L6, L7 и L9 через ООО «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)».

На фото: кроссоверы Li L6, L7 и L9

Известно, что кроссоверы Li L6, L7 и L9 уже прошли сертификацию в РФ и получили ОТТС. Это значит, что официальные продажи машин стартуют совсем скоро. Теперь компания раскрыла рекомендованные розничные цены на автомобили Li Auto на российском рынке. Так, стоимость L6 в стартовой версии Pro составляет 6 890 000 рублей, в исполнении Max – не менее 7 190 000 рублей. За L7 в комплектации Pro просят не менее 7 690 000 рублей, а покупка топ-версии Ultra обойдётся в 8 390 000 рублей. Кроссовер Li L9 представлен в единственном варианте Ultra, который стоит 9 490 000 рублей.

В компании отметили, что с покупаемыми официально кроссоверами Li Auto не будет проблем с госрегистрацией в стране. Кроме того, им положена заводская гарантия от производителя: на автомобили – 3 года или 100 000 км пробега, на батарею и компоненты электропривода – 8 лет или 160 000 км пробега, а от сквозной коррозии – 6 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее). В списке преимуществ значится также возможность обновления программного обеспечения «по воздуху».

Подготовленные к официальному старту продаж кроссоверы получили схожий дизайн экстерьера и практически идентичное оформление интерьера. Габаритная длина Li L6 составляет 4925 мм, расстояние между осями – 2920 мм, у Li L7 эти показатели равны 5050 и 3005 мм, а у Li L9 – 5218 и 3105 мм соответственно.

Все SUV оснащаются plug-in гибридной силовой установкой типа range extender. В её состав входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор (154 л.с.), установленный под капотом. Он механически не связан с колёсами, исполняет роль генератора и заряжает тяговую батарею. За вращение колёс отвечают два электромотора (по одному на каждой оси), их совокупная мощность у Li L6 составляет 407 л.с. (максимальный крутящий момент – 529 Нм), у Li L7 и Li L9 – 448 л.с. (620 Нм).

В состав системы у Li L6 входит тяговая батарея ёмкостью 36,8 кВт*ч, дальнобойность при движении только на электротяге составляет 182 км (при расчёте по циклу WLTP), совокупный запас хода (в гибридном режиме) равен 1160 км. Для кроссовера Li L7 предлагается пара аккумуляторов на выбор – ёмкостью 42,8 кВт*ч (190 / 1135 км соответственно) и 52,3 кВт*ч (240 / 1185 км). Флагманскому Li L9 доступна только «старшая» батарея (235 / 1176 км соответственно).

На разгон с места до «сотни» Li L6 требуется 5,4 секунды, а кроссоверы Li L7 и Li L9 выполняют это упражнение за 5,3 секунды. Максимальная скорость у всех трёх SUV ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

кроссовер Россия Китай авторынок гибридные авто Li Li L6 Li L7 Li L9

 

