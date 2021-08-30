Без звёзд и с «огоньком»: Renault Duster и Suzuki Swift в краш-тестах Latin NCAP

Комитет Latin NCAP после долгой паузы, вызванной пандемией COVID-19, возобновил испытания автомобилей: предназначенные для латиноамериканского рынка кроссовер Renault Duster и хэтчбек Suzuki Swift разочаровали экспертов и пополнили список моделей с нулевым рейтингом безопасности.

Актуальная программа испытаний Latin NCAP включает фронтальный удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением со стороны водителя деформируемый барьер, два боковых удара (о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч и о столб на скорости 29 км/ч), тест передних подголовников на скорости 16 км/ч, обстрел передка муляжами частей тела пешехода и ездовую программу, которая проводится в случае наличия у автомобиля системы стабилизации (ESP и её аналоги) и современных электронных ассистентов водителя.

Renault Duster второго поколения для латиноамериканского рынка (производится в Бразилии, отдельные версии поставляются из Румынии) в базе имеет две фронтальные подушки безопасности и ESP, но боковые и оконные подушки, а также электронные ассистенты водителя не предусмотрены даже в виде опций. Из-за этого ездовая программа свелась к проверке ESP на переставке, при выполнении которой Duster козлил с отрывом колёс от дороги, а боковой удар о столб не проводился.

Фронтальный и боковой краш-тесты о деформируемый барьер не выявили у латиноамериканского Дастера смертельно опасных нагрузок для седоков, но пограничный оранжевый цвет на груди и бёдрах — не повод для гордости, а самое печальное, что после фронтального удала зафиксирована утечка топлива, что заставило экспертов Latin NCAP призвать Renault к отзыву ранее проданных в регионе Дастеров и устранить риск возникновения пожара при аварии.



Renault Duster в краш-тестах Latin NCAP

Структура кузова Дастера по итогам фронтального краш-теста признана нестабильной и неспособной защитить седоков от дальнейших ударов. Манекены, имитировавшие детей возрастом 1,5 и 3 года, ударились головами о внутреннюю обшивку кузова. После бокового удара Duster завалился набок, а передняя пассажирская дверь открылась, что совершенно неприемлемо. Защита от хлыстовых травм признана неудовлетворительной. Защита пешеходов на хорошем уровне, но только для кроссоверов румынской сборки.



Renault Duster в краш-тестах Euro NCAP

Итог печален — ноль звёзд и публичное порицание Renault за то, что она продаёт в Латинской Америке гораздо хуже оснащённый Duster, чем, например, в Европе. Euro NCAP, кстати, испытывал Duster второго поколения в 2017 году, то есть сразу после его дебюта, и тогда кроссовер заработал 3 звезды, показав в тех же краш-тестах, что сейчас проводит Latin NCAP, лучшую защиту. Напомним, что в прошлом году программа испытаний Euro NCAP была основательно модернизирована.



Renault Duster российской сборки в богатых комплектация оснащён лучше латиноамериканского и имеет боковые подушки безопасности, но независимых краш-тестов он пока не проходил.

Хэтчбек Suzuki Swift в Латинской Америке не локализован и представлен далеко не во всех странах, машины завозятся в этот регион из Индии и Японии. В базе — всего две подушки безопасности, а ESP предлагается лишь в виде опции, поэтому в ездовых испытаниях Swift не участвовал — просто нечего тестировать. Боковой удар о столб, как и в случае с Дастером, не проводился, но Suzuki хотя бы предлагает боковые подушки за доплату.



Фронтальный удар выявил слабую защиту груди водителя Свифта — высокий коричневый уровень нагрузок, при котором почти неизбежны серьёзные травмы, требующие госпитализации. Защита детей признана неудовлетворительной из-за отсутствия рекомендаций по удерживающим системам со стороны производителя. Кузов после удара признан нестабильным.



Suzuki Swift в краш-тестах Latin NCAP

При боковом ударе Свифта о деформируемый барьер на груди манекена зафиксирован красный, смертельно опасный уровень нагрузок. Пассажирская передняя дверь после удара открылась. Защита от хлыстовых травм — неудовлетворительная. Итоговый рейтинг модели — ноль звёзд.



Suzuki Swift в краш-тестах Euro NCAP

Европейская версия Suzuki Swift была протестирована комитетом Euro NCAP в 2017 году, тогда хэтчбек заработал 3 звезды рейтинга и показал в тех же краш-тестах, что сейчас проводит Latin NCAP, лучшую защиту. На российском рынке Suzuki Swift в настоящее время официально не представлен.

