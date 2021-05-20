В последнее время вариатор – тема для горячих обсуждений. Не так давно мы размышляли о том, не испортит ли он продажи Toyota Camry , а сегодня поговорим о нем применительно к автомобилю еще более популярному, если не сказать народному – Renault Duster. Ведь со сменой поколений единственный двухпедальный Duster – это кроссовер с турбомотором и вариатором. То есть, по мнению многих, минимально приспособленный к бездорожью, а то и к жизни в России вообще. Мы уже ездили на Duster дважды: после подробного рассказа о машине мы сначала побывали на премьерном тест-драйве , а затем более вдумчиво обкатали почти все версии в Дагестане . Почти – ведь именно машин с автоматической трансмиссией там не было. Пришла пора закрыть последний пробел.

Для начала разберемся с цифрами, чтобы понять-таки: действительно ли связка 1,3+CVT сулит Duster сложности с продажами? На самом деле, как и в случае с той же Camry, здесь все просчитано. Дело в том, что 85% продаж старого Duster приходились на машины с механической трансмиссией и полным приводом. Автомат выступал в роли альтернативы для тех немногих покупателей, которые готовы были пожертвовать «понижающей» первой передачей и смириться с архаичным четырехступенчатым автоматом ради того, чтобы ездить на кроссовере в городе. То есть, это сценарий «преимущественно городская эксплуатация с периодическими выездами на бездорожье». Именно в это «яблочко» мишени и выстрелили в Renault.



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Новый силовой агрегат фактически призван сыграть в обеих нишах: внедорожной и городской. Во-первых, он в некотором роде предлагается как альтернатива дизелю в паре с ручной шестиступенчатой коробкой передач: ведь тяги здесь даже больше, 250 Нм против 240 у дизеля при тех же 1700 оборотах. Ну а во-вторых, агрегат ТСе 150 должен собрать тех немногих покупателей, что готовы были доплатить за автоматизированную трансмиссию, и они, как полагают в Renault, лишены предрассудков о том, что старый четырехступенчатый гидромеханический автомат лучше вариатора. Конечно, все эти выкладки игнорируют еще одну категорию потенциальных покупателей: владельцев машин с автоматом, которые хотели бы пересесть на новый автомобиль с более современной гидромеханикой – например, шестиступенчатой. Но вот в чем загвоздка: даже если вспомнить о наличии в линейке Jatco формально подходящего агрегата вроде JF613E, надо учесть, что такое решение привело бы к еще большему удорожанию автомобиля, в перспективе оттолкнув от него еще часть из тех 15% покупателей, готовых заплатить за автомат. В общем, ничего личного, просто бизнес.

Учитывая наш прошлый опыт езды на Duster, можно было бы сразу перейти к ездовым впечатлениям, но у нас на тесте оказались машины в версии Style, что означает несколько свежих штрихов, заслуживающих внимания. Главным образом это мультимедийная система с поддержкой не только Apple CarPlay и Android Auto, но и Яндекс.Авто, а также доступом в Интернет. Кстати, за интернет здесь, в отличие от той же Camry, платить не придется даже через год: трафик система берет от той же SIM-карты, что установлена в блоке ЭРА-ГЛОНАСС. Схема такой работы согласована на несколько лет вперед, так что доступ к Сети здесь по умолчанию постоянный и бесплатный. Это особенно удобно для работы штатной навигации, которая предсказуемо хорошо ориентируется в городе и внятно подсказывает голосом о подготовке к маневрам. Экран мультимедийной системы имеет диагональ в 8 дюймов, но не очень высокое разрешение (субъективно не выше VGA, то есть 640х480). Экран поддерживает мультитач и масштабирование двумя пальцами, но скорость работы в сложных задачах вроде быстрого масштабирования карты невысока, а по откликам на касания экран напоминает резистивный. Однако качества картинки вполне хватает для работы с камерами заднего и переднего вида, причем первая имеет динамическую разметку для движения задним ходом.

Остальные особенности исполнения Style в подробном описании не нуждаются. Разве что кнопка появившегося у модели подогрева руля, расположенная в слепой зоне у левого колена, заслуживает замечания. Так что перейдем, наконец, к главному: тому, как показала себя связка турбомотора и вариатора на дороге и вне ее.

По дорогам, грязи и склонам

Два главных впечатления от Duster с новым силовым агрегатом при движении по асфальту – это динамика и тишина. Вариатор настроен таким образом, что при нажатии педали менее чем на 30% он не пытается имитировать автомат, а просто зависает на минимально возможных оборотах: на практике при равномерном движении это 1700-2300 оборотов в минуту в зависимости от скорости. При таких условиях мотора практически не слышно, шум проявляется ближе к 3 тысячам – то есть при обгонах. И манера их выполнения – тоже в некотором роде достижение для Duster: тяга есть уже с 2 тысяч оборотов, так что обгоны можно не планировать подолгу, а просто выполнять по мере необходимости.

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Вышеупомянутой тяги здесь, конечно, без большого запаса: нажатие педали до кикдауна не поражает воображение, но динамика разгона как с места, так и с хода абсолютно достаточная для загородного движения. Правда, на горных серпантинах вариатор вряд ли станет таким же хорошим помощником, как ручная коробка передач: автомобиль с CVT практически не тормозит двигателем. Наличие ручного режима не выручает: Duster не висит на максимальных оборотах, а принудительно «переключается», сбрасывая обороты. Зато расход топлива в трассовом режиме вполне хорош. Если стараться экономить, максимально используя круиз-контроль и двигаясь в пределах 110 км/ч, можно добиться цифры в 7 литров на сотню. Но даже если ехать в обычном темпе, не стесняясь обгонять тихоходов, и пользоваться педалью газа, расход подрастает лишь на литр – до 8-8,2 литра на сто километров. Огорчить «ценителей прекрасного» может лишь откровенно пустой руль, сменивший гидравлический усилитель на электрический. Реальных владельцев это вряд ли смутит, а вот то, что баранка теперь куда лучше изолирована от неровностей дороги, заметит каждый обладатель старого Duster. На руль почти не передаются ни удары, ни даже вибрации – если дубасить по пересеченной местности, может создаться ложное чувство вседозволенности. Правда, иногда обратной связи не хватает и на бездорожье: руль почти не подсказывает о вывешивании колес. Зато в остальном Duster вне дорог все так же хорош.

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Из троицы соплатформенных кроссоверов Duster – самый внедорожный, и не только за счет геометрии и настроек подвески. Он отличается от Arkana и Kaptur большей ориентированностью на жесткую эксплуатацию, которая выражается в настройках вариатора. Во-первых, в режиме LOCK с принудительной блокировкой многодисковой муфты гидротрансформатор вариатора здесь не блокируется до скорости 45 км/ч, а на родственных моделях это происходит уже на 12 км/ч. Изменения внесли для того, чтобы поберечь ремень и конусы, а заодно позволить владельцам дольше буксовать в грязи и снегу. Во-вторых, в том же режиме LOCK меняется отклик на педаль газа: он становится более плавным, чтобы помочь избежать лишних пробуксовок. Попутно в Renault напоминают, что вариатор JF016e устанавливается на существенно более крупные и тяжелые автомобили концерна – например, на Renault Koleos, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, так что на относительно легком Duster его жизнь должна быть еще проще. Очевидно, этим же объясняется отсутствие в регламенте обязательной процедуры регулярной смены жидкости в вариаторе: формально она залита «на весь срок службы» (читай: на 150 тысяч километров). В реальности же менять жидкость можно и даже нужно хотя бы раз в 50-60 тысяч километров. Без заботы об агрегате у производителя, впрочем, не обошлось: во-первых, здесь есть штатный радиатор охлаждения, а во-вторых, трансмиссия оснащена средствами учета моточасов и рабочих условий, которые подскажут сервисменам на очередном ТО о необходимости заменить жидкость, если коробка долго работала в тяжелых условиях.

В условиях жидкой грязи Duster на шоссейных шинах показал абсолютно типовую для себя проходимость. Учитывая, что гидротрансформатор здесь блокируется только при 45 км/ч, по сложной дороге можно двигаться внатяг, на малых оборотах, не перегружая при этом ремень и конусы. Но есть здесь и практическое ограничение: даже принудительная блокировка муфты режимом LOCK не означает ее реальной полной блокировки, так что задняя ось начинает активно участвовать в процессе уже при ощутимой пробуксовке передней. Проще говоря, если вы, двигаясь внатяг по снегу или грязи, все же встали, то придется поддать газу, чтобы взбодрить заднюю ось и выбраться из западни.

Нельзя сказать, что мы предельно старались, но перегреть муфту или вариатор ни в грязи, ни на диагональных вывешиваниях нам так и не удалось. К тому же стоит учитывать, что само по себе сообщение о необходимости остудить муфту мало о чем говорит. Перегрев муфты здесь «софтовый» – то есть, физически датчика температуры масла в муфте нет, а о перегреве она сигнализирует, если электроника фиксирует долгие и монотонные нагрузки на трансмиссию. К примеру, если водитель долго и безуспешно буксует на одном месте, электроника намекнет на то, что можно поискать помощь со стороны. Если же вы уверены, что успех близок, достаточно просто перезапустить мотор, чтобы сбросить предупреждение о перегреве системы полного привода.

Резюмируя результаты поездки, можно сделать два ключевых вывода. Во-первых, если отвлечься от стереотипов, Duster с турбомотором и вариатором – весьма сбалансированный и удобный автомобиль. Конечно, «сопротивляемость» мотора, адаптированного под 92 бензин, жидкостям с провинциальных заправок покажет только время, но статистика эксплуатации CVT уже набрана по другим моделям концерна. Ну а во-вторых, новый силовой агрегат ничуть не ухудшил, а скорее даже усилил одну из важнейших характеристик кроссовера – его внедорожные возможности. Хотя, строго говоря, для целевой аудитории именно этих версий они играют не первостепенную роль.

В заключение – о ценах и той самой целевой аудитории. Держа в уме то, что Duster с автоматической трансмиссией занимал около 15% в структуре продаж, несложно предположить, что дешевых комплектаций можно не ждать. Двухпедальных вариантов в прайс-листе два: Drive за 1,425 миллиона и Style за 1,485 миллиона. Исполнение Style с вариатором вообще самое дорогое для модели: если прежний Duster скромно подбирался к 1,3 миллиона, то сейчас это уже почти полтора. Однако и наполнение здесь богаче, чем было. Большая часть опций комплектации Style вообще для Duster в новинку: вставки из экокожи на передних дверях, климат-контроль, датчики дождя и света, обогрев руля, мультимедийка с Яндекс.Авто… Объясняется все это тем, что Duster с турбомотором и вариатором призван привлечь к себе новую аудиторию: к консервативным мужчинам старше 45 лет, ищущим практичный и дешевый в содержании автомобиль, должны присоединиться активные городские жители в возрасте от 35. Их уже не купить дешевым ТО и простыми проверенными моторами – им нужна богатая комплектация и современное техническое оснащение. А вот сколько их окажется на практике, оценим по итогам года.