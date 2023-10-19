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Безопасное вождение – гарантия от ДТП по опыту аварийного комиссара

19.10.2023 31 0 0

Несмотря на некоторые экономические затруднения, которые испытывает наша страна в последние годы, правительство намерено обеспечить нас достаточно хорошо отремонтированными дорогами, и, кстати, дело в этом направлении движется относительно успешно. Разумеется, это не значит, что на дороге можно расслабиться и гнать по прямой на высоких скоростях – по-прежнему будут оставаться некоторые участки с ямами, которые лучше проезжать на низкой скорости. Днем это делать просто, а вот ночью лучше использовать мощный источник света, но все же лучше соблюдать правила вождения автомобиля даже в самых благоприятных условиях.

За помощь в подготовке материала, хотим выразить благодарность нашим партнерам из «Городской службы аварийных комиссаров Калининграда».

В первую очередь обновление дорог производится в крупных городах России – так, в Москве или СПб во время ремонтов возможны небольшие пробки, связанные с поиском нового маршрута объезда ремонтируемых дорог. Так же производится или уже был произведен ремонт дорог на всех магистральных трассах, где различные выбоины и ямы попросту недопустимы, поэтому дорожные знаки «Ведутся ремонтные работы» можно будет обнаружить достаточно часто и на крупных трассах. Учитывая наш не очень благоприятный, мягко выражаясь, климат, который не позволяет сделать дорогу «раз и навсегда» как в теплой Европе или США, ремонт выходящих из строя дорог будет производиться постоянно. И это очень важно – любой автомобилист должен постоянно быть готовым к тому, что в какой-то момент колесо его авто попадет в свежую колдобину или яму.

Другими словами, для того чтобы не попасть в беду в текущем ремонтном сезоне, просто нужно быть аккуратным на дорогах. Ночью не следует превышать скорость и нужно внимательно изучать знаки, попадающиеся на пути, чтобы случайно не оказаться на куче асфальта или песка. Днем так же следите за дорожными указателями, а если вы хотите всегда быть в курсе ремонтных мероприятий, то используйте соответствующий сервис от Яндекс, где достаточно часто пользователи сообщают о тех или иных эксцессах на дорогах. И если вы – аккуратный водитель, то очередной ремонтный сезон не принесет никаких бед ни вам, ни вашему автомобилю.

Однако даже при аккуратной езде нет гарантии того, что автомобиль совершенно случайно не попадет на дороге в ДТП. Но сам термин «дорожно-транспортное происшествие» может ввести многих автолюбителей в состояние ступора. И действительно, проблем после этого неприятного события может быть превеликое множество, начиная от «разборок» с противоположной стороной происшествия, заканчивая выяснениями отношений в суде и с агентами страховых компаний. Именно последнее часто пугает наши водителей больше всего, несмотря на то, что именно они должны обеспечивать возврат денег. И только независимая экспертиза ДТП может оказаться той единственной палочкой-выручалочкой, которая станет на сторону автовладельца.

Стоит отметить, что на Западе подобной проблемы не стоит. Садясь за руль своего «железного коня», граждане развитых стран чувствуют себя гораздо более безопасно, и, самое главное, они бывают защищенными в случае возникновения при поездке на дороге каких-нибудь непредвиденных и даже очень неприятных ситуаций. Связано это с несколькими аспектами, в том числе и менталитетом жителей той или иной страны. Но основополагающим моментом все-таки является отношение страховых компаний к своим клиентам, попавшим в ДТП. Там строятся чисто деловые отношения с взаимным уважением.

Что в этой ситуации происходит у нас? Автовладелец после ДТП сразу начинает соображать, как можно половчее обмануть своих страховщиков и «содрать» с них максимум денег. Те в свою очередь стараются развернуть оценку событий в свою пользу, делая водителя порой еще и виноватым. И в этой ситуации оптимальным решением является привлечение третьей стороны, в роли которой может выступить именно независимый эксперт. В подавляющем большинстве случаев именно его заключение является неоспоримой истиной, которая имеет существенный вес, в том числе и в судебных инстанциях, если дело направляется туда для разбирательства.

Однако следует повторить: для того, чтобы обычная поездка на автомобиле не превратилась в огромную кучу юридической казуистики с неведомым результатом, все же на дороге следует быть внимательным и управлять автомобилем нужно аккуратно в любых условиях.

Реклама. ИП Кириченко С.В. erid: LdtCKJ2Wb
дороги

 

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