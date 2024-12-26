Бюджетная марка Baojun идёт в рост: анонсирован седан Xiangjing длиной более 5 м

Baojun Xiangjing выйдет на рынок в 2025 году и, как ожидается, будет одной из самых доступных моделей в бизнес-классе.

Принадлежащая совместному предприятию SAIC-GM-Wuling марка Baojun появилась на китайском рынке в 2010 году и в 2017 сумела выйти на уровень продаж в миллион машин в год — во многом благодаря очень доступным ценам. Однако после 2017 года по мере технологического взросления китайского авторынка продажи Baojun резко пошли на спад и достигли дна в 2023 году, когда было продано чуть более 35 000 машин. В этом году благодаря появлению в модельной линейке модных на вид новинок продажи снова пошли вверх: за первые 11 месяцев марка Baojun, по данным CAAM, реализовала в Китае 39 158 автомобилей, что на 34,6% больше продаж в январе-ноябре 2023 года.

Plug-in гибридный Baojun Xiangjing 1 / 2 Электрический Baojun Xiangjing 2 / 2

Официально анонсированный сегодня крупный седан Xiangjing (название можно перевести с латинизированного китайского на русский как «наслаждение окружением») должен привлечь к марке Baojun новых клиентов, которым нужен недорогой, но при этом просторный и достаточно престижный на вид седан для семьи и/или работы. Аналогичная модель уже есть в гамме Wuling — она называется Starlight. Скорее всего, Baojun Xiangjing и Wuling Starlight построены на одной платформе и имеют близкие по конструкции кузова, но седан Baojun крупнее, его габаритная длина — 5005 мм, ширина — 1900, высота — 1490-1505 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 2900 мм.

Электрический Baojun Xiangjing

Официальной технической информации о Baojun Xiangjing пока нет, но новинка уже всплыла в электронной базе китайского Минпрома, поэтому кое-какие характеристики известны. Xiangjing будет предлагаться как электромобиль с 253-сильным электромотором или как plug-in гибрид с 1,5-литровым 143-сильным бензиновым мотором, без включения которого седан сможет проехать на одной зарядке тяговой батареи порядка 100 км. Привод в обоих случаях передний.

Гибридная и электрическая версия отличаются оформлением передка: у гибрида между фарами есть перемычка с узкой решёткой и хромированной полоской, которая перетекает в молнии дневных ходовых огней, а у электроседана — лысая верхняя часть передка и по три вытянутых секции дневных ходовых огней в каждой фаре. Корма у обеих версий совершенно одинаковая. Салон пока не рассекречен.

Добавим, что у марки Wuling в этом году дела тоже идут хорошо: с января по ноябрь в Китае продано 674 909 машин (+12,4% по сравнению с АППГ). В общем, проблем с SAIC-GM-Wuling нет, зато есть проблемы у другого совместного предприятия — SAIC-GM, через которое американская корпорация General Motors реализует в Китае автомобили марок Buick, Cadillac и Chevrolet — с ними сейчас всё плохо, продажи падают, совместное предприятие приносит убытки, его ждёт масштабная и затратная реструктуризация.