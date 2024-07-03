Лифтбек ×

«Бюджетник» Xpeng Mona M03 оказался лифтбеком

03.07.2024 81 0 0

Заказы на пятидверку уже принимают, хотя полноценная презентация еще впереди. По предварительным данным, новинка будет доступна в двух заднеприводных модификациях.

Первые официальные изображения своего нового электрокара Mona M03 компания Xpeng распространила в мае-июне. А сегодня в Китае провели статическую презентацию. Впрочем, производитель пока сосредоточился на дизайне экстерьера – салон все еще не показали. Напомним, прежде считалось, что Mona станет бюджетным суббрендом Xpeng: это слово расшифровывается как Made Of New AI, то есть «сделанный на основе нового искусственного интеллекта». На деле же Mona оказалась лишь новой недорогой линейкой. Кроме того, выяснилось, что «тройка» вовсе не седан, как предполагалось ранее, а лифтбек.

1 / 2
2 / 2

Особенности внешности Mona M03 – Т-образные фары и задние фонари, гладкий «нос», выдвижные ручки дверей и наружные зеркала на отдельных ножках. Длина лифтбека составляет 4780 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2815 мм. В Xpeng особо гордятся коэффициентом аэродинамического сопротивления: он равен 0,194. Заявленный объем багажника – 621 литр. Для модели предусмотрены 19-дюймовые диски.

Ожидается, что Xpeng Mona M03 предложат в двух заднеприводных версиях. Базовый лифтбек будет иметь 190-сильный электромотор, варианту подороже достанется 218-сильный. Емкость батарей по-прежнему не раскрыта. При этом некоторые китайские профильные медиа пишут, что дальнобойность составит 515 или 620 км.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

На потребительском сайте Xpeng уже можно оставить заявку на лифтбек, но цен еще нет. Ранее в компании утверждали, что модели семейства Mona будут стоить в диапазоне 100 000 – 150 000 юаней (около 1,2 млн – 1,78 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, самый дешевый электрокар Xpeng – седан P5 – сейчас обойдется минимум в 156 900 юаней (1,87 млн рублей). Полноценную премьеру M03 должны провести в августе.

Предполагается, что «электрички» серии Mona также будут поставлять местным службам проката и такси. Кстати, по предварительным данным, в создании «тройки» участвовала компания DiDi, которая как раз известна в качестве поставщика транспортных услуг.

Китай авторынок электромобиль новинки лифтбек Xpeng Xpeng M03

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика С Фольксвагена Поло на Гранту: дауншифтинг в лоукосте? Опыт владения Lada Granta Так ли ужасен самый распространенный автомобиль на современном российском авторынке? И можно ли на него пересесть с иномарки, не потеряв веру в человечество и самоуважение? 1549 3 1 02.07.2024
Статьи / Премьера Вырваться из сегмента: первое знакомство с Hongqi HS3 Китайская премиальная марка Hongqi пришла в Россию менее года назад. Но китайцы – люди упорные, умеющие действовать системно и последовательно. И вот на наш рынок выходит младшая модель всей... 1004 3 1 01.07.2024
Статьи / Универсал Их почти не осталось: какие новые универсалы можно купить в России Автомобили с кузовом универсал вымирают не только в России, но и во всем мире. Под давлением сначала минивэнов, а затем и кроссоверов их выпуск продолжает сокращаться. Тем не менее любители... 2892 3 2 30.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 99060 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13624 20 172 14.03.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Знакомая внешность, панорамная крыша и старые недостатки: тест-драйв обновленного Haval Jolion Этот автомобиль не нуждается в особом представлении: в 2023 году Haval Jolion разошелся в количестве 55 549 единиц и уверенно занял второе место в рейтинге самых востребованных легковых авто... 7771 7 4 04.03.2024
Change privacy settings