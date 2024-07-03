«Бюджетник» Xpeng Mona M03 оказался лифтбеком

Заказы на пятидверку уже принимают, хотя полноценная презентация еще впереди. По предварительным данным, новинка будет доступна в двух заднеприводных модификациях.

Первые официальные изображения своего нового электрокара Mona M03 компания Xpeng распространила в мае-июне. А сегодня в Китае провели статическую презентацию. Впрочем, производитель пока сосредоточился на дизайне экстерьера – салон все еще не показали. Напомним, прежде считалось, что Mona станет бюджетным суббрендом Xpeng: это слово расшифровывается как Made Of New AI, то есть «сделанный на основе нового искусственного интеллекта». На деле же Mona оказалась лишь новой недорогой линейкой. Кроме того, выяснилось, что «тройка» вовсе не седан, как предполагалось ранее, а лифтбек.

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Особенности внешности Mona M03 – Т-образные фары и задние фонари, гладкий «нос», выдвижные ручки дверей и наружные зеркала на отдельных ножках. Длина лифтбека составляет 4780 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2815 мм. В Xpeng особо гордятся коэффициентом аэродинамического сопротивления: он равен 0,194. Заявленный объем багажника – 621 литр. Для модели предусмотрены 19-дюймовые диски.



Ожидается, что Xpeng Mona M03 предложат в двух заднеприводных версиях. Базовый лифтбек будет иметь 190-сильный электромотор, варианту подороже достанется 218-сильный. Емкость батарей по-прежнему не раскрыта. При этом некоторые китайские профильные медиа пишут, что дальнобойность составит 515 или 620 км.



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На потребительском сайте Xpeng уже можно оставить заявку на лифтбек, но цен еще нет. Ранее в компании утверждали, что модели семейства Mona будут стоить в диапазоне 100 000 – 150 000 юаней (около 1,2 млн – 1,78 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, самый дешевый электрокар Xpeng – седан P5 – сейчас обойдется минимум в 156 900 юаней (1,87 млн рублей). Полноценную премьеру M03 должны провести в августе.



Предполагается, что «электрички» серии Mona также будут поставлять местным службам проката и такси. Кстати, по предварительным данным, в создании «тройки» участвовала компания DiDi, которая как раз известна в качестве поставщика транспортных услуг.

