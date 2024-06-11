Компания Xpeng показала первую модель из новой линейки Mona — недорогой седан M03

Изначально предполагалось, что Mona станет отдельным дочерним брендом, под которым будут продаваться более доступные электромобили, чем те, что сегодня составляют гамму Xpeng, но в итоге китайская компания решила пока не множить сущности и заявила линейку Mona под материнским брендом, то есть Xpeng.

Основанная десть лет назад компания Xpeng считается одним из самых успешных китайский электромобильных стартапов. Xpeng неплохо развивается даже в условиях начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили, её технологии привлекли концерн Volkswagen, который стал одним из инвесторов Xpeng и готовит для китайского рынка две модели на платформе Xpeng. За первые пять месяцев этого года Xpeng, по её собственным данным, реализовала 41 360 электромобилей, что на 26% больше продаж в январе-мае 2023 года.

Xpeng M03, рендеры autohome.com.cn 1 / 2 Xpeng M03, рендеры autohome.com.cn 2 / 2

В августе прошлого года компания Xpeng объявила о покупке электромобильного бизнеса китайского извозчичьего сервиса Didi в обмен на инвестиции со стороны Didi. Вместе две компании должны были в 2024 году запустить новую марку Mona для высокотехнологичных и при этом относительно доступных электромобилей, а сегодня вдруг выяснилось, что Mona будет просто новой модельной линейкой внутри Xpeng, дебютная модель заявлена как Xpeng M03.

Xpeng M03, официальная фотография

Mona — это аббревиатура, она расшифровывается как Made Of New AI, что можно перевести с английского на русский как «сделано на базе нового искусственного интеллекта». Понимать это надо так, что электромобили Mona будут иметь продвинутые электронные ассистенты водителя и собственную цифровую инфраструктуру на базе ИИ, позволяющую максимально гибко адаптировать бортовую электронику под разные цели и задачи. Электромобили Mona адресованы как частным клиентами, так и корпоративным паркам — удалённое управление такими парками в приложении к «электричкам» Mona будет максимально простым и удобным.



Xpeng M03, рендер autohome.com.cn

На седан Xpeng M03 пока можно только посмотреть снаружи, технические характеристики и даже размеры на данный момент не объявлены, известно лишь, что батарею будет поставлять BYD, а запас хода на одной зарядке превысит 500 км. От прочих моделей Xpeng седан M03 отличается Т-образной оптикой.



Стоить Xpeng M03 будет в диапазоне от 100 000 до 150 000 юаней (от 1,23 млн до 1,84 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как, например, среднеразмерный седан Xpeng P5, что выпускается с 2021 года и оснащается единственным электромотором на передней оси (211 л.с., 310 Нм) стоит сейчас от 156 900 юаней (1,92 млн рублей).

Xpeng M03, официальная фотография

Xpeng и Didi рассчитывают, что электромобили Mona будут расходиться как горячие пирожки и принесут ощутимую прибыль. Если динамика продаж линейки Mona в первые годы не разочарует, то её, вполне возможно, в итоге всё же превратят в отдельный бренд.

