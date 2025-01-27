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Бюджетный седан Chevrolet Optra возвращается на рынок

27.01.2025 445 0 0

В качестве свежей Optra кое-где решено продавать четырехдверку, которая в других странах представлена как Aveo актуального поколения. Седан будет доступен с безальтернативным атмосферником 1.5 и вариатором.

Имя Optra на некоторых рынках когда-то носила модель Chevrolet, в других странах известная как Lacetti. Затем название Optra присвоили бюджетному седану Шеви, который представлял собой клона «китайца» Baojun 630: выпуск и продажи такой четырехдверки осуществлялись в основном в Египте. Причем там сборку модели окончательно свернули лишь в 2023-м. А в прошлом году было объявлено о грядущем возвращении седана Chevrolet Optra на египетский рынок. Как тогда сообщалось, местным клиентам вновь будут доступны машины локальной сборки. И вот, наконец, свежая четырехдверка полностью рассекречена.

Предыдущий египетский седан Chevrolet Optra на базе Baojun 630

Как и прежде, Optra не разработана с нуля. В Египте в качестве седана следующего поколения теперь позиционируют модель, которая с 2023 года представлена в странах Латинской Америки: где-то такой автомобиль считается Chevrolet Aveo новой генерации, а где-то это новый Chevrolet Sail. К слову, эти Aveo и Sail еще бывают в виде пятидверных хэтчбеков, однако для Optra такая модификация пока не заявлена. Ну и напомним, что все нынешнее семейство бюджетников Шеви создано компанией General Motors вместе с ее давним партнером – китайским концерном SAIC.

Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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В плане дизайна египетский седан практически дословно повторил машины для латиноамериканских стран. Габариты тоже совпадают. Длина Chevrolet Optra равна 4490 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2550 мм. Объем багажника – 475 литров.

Chevrolet Optra нового поколения

Как и Aveo/Sail, в Египте четырехдверка оснащается безальтернативным бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 98 л.с. Но при этом для Optra пока заявлен только вариатор, тогда как на других рынках у седанов еще имеется механика.

Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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Chevrolet Optra нового поколения
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На данный момент у Chevrolet Optra две комплектации. В базовой LS есть 15-дюймовые колеса, задний парктроник, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, камера заднего вида и пара подушек безопасности. Версия LT – это еще светодиодные ходовые огни, противотуманки и задний диван, спинка которого складывается в пропорции 60/40, плюс вместо обычного «кондера» это исполнение имеет климат-контроль.

Chevrolet Optra нового поколения

В Египте продажи Chevrolet Optra нового поколения стартуют в ближайшее время, цены пока не объявлены.

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