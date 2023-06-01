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  • Новый седан Chevrolet Aveo: больше версий, чем у хэтча, дешевле бюджетников Hyundai и Kia

Новый седан Chevrolet Aveo: больше версий, чем у хэтча, дешевле бюджетников Hyundai и Kia

01.06.2023 55 0 0

«Четырехдверка» поступит в свободную продажу в трех комплектациях, тогда как у хэтчбека их две. Техника едина для всего семейства.

Мировая премьера свежих «пятидверки» и седана Chevrolet Aveo состоялась минувшей весной: они пока представлены только в Мексике, хэтч там стартовал весной. Теперь же местное подразделение General Motors объявило цены и комплектации четырехдверной версии. Напомним, в качестве Aveo нового поколения компания позиционирует машины, разработанные вместе со своим давним китайским партнером – SAIC. В Поднебесной же налажено производство. К слову, хэтчбек там ранее засветился под локальной маркой Wuling (входит в СП американского и китайского концернов), однако в гамме этого бренда бюджетник пока так и не появился. Но вернемся к Aveo.

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Спереди «четырехдверка» практически полностью скопировала пятидверную модификацию, зато задний бампер оригинальный. Вдобавок в задних стойках крыши Aveo-седана есть дополнительные окошки, плюс на крышке багажника красуется хромированная плашка. Длина четырехдверного Шеви равна 4490 мм против 4170 мм у хэтчбека, остальные габариты совпадают: ширина – 1695 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2550 мм. Заявленный объем багажника седана – 475 литров (у хэтча – 304 литра). Внутри машины повторяют друг друга.

Двигатель тоже один на двоих – новый Chevrolet Aveo оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 98 л.с. и 142 Нм. Начальные версии получили шестиступенчатую «механику», топовым исполнениям достался вариатор. Привод, разумеется, только передний.

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В Мексике седан доступен в трех комплектациях – LS, LT и LT Plus. У «пятидверки» аналогичная линейка, однако в отличие от четырехдверного Aveo самого дешевого хэтча в свободной продаже нет – он предложен только корпоративным покупателям. Как бы то ни было, все Авео по умолчанию имеют шесть подушек безопасности, дисковые тормоза, ABS, мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном и камеру заднего вида. Топовый Aveo LT Plus – это еще двухцветные 15-дюймовые диски, климат-контроль и дополнительный USB-порт для задних седоков. Ни модной ныне виртуальной приборки, ни светодиодных фар для модели не предусмотрено даже за доплату (диодными сделали лишь ходовые огни).

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За новый седан Chevrolet Aveo просят около 16 000 – 19 000 долларов, тогда как хэтчбек стоит где-то от 16 700 долларов (версия LT). Для сравнения, базовый четырехдверный Kia Rio в Мексике обойдется примерно на 200 долларов дороже, седан Hyundai HB20S там стоит от 19 000 долларов, а Nissan Versa – от 18 400 долларов. При этом Хендэ и Ниссан продают в Мексике и более доступные седаны Grand i10 (от 14 000 долларов) и V-Drive (Versa предыдущего поколения; от 15 800 долларов), но модель корейской марки гораздо компактнее Авео, а «четырехдверка» Nissan уже давно устарела.

Новый хэтчбек Chevrolet Aveo
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Новый хэтчбек Chevrolet Aveo
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Новый хэтчбек Chevrolet Aveo
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Продажи седана Шеви стартуют в ближайшее время. Позже семейство Chevrolet Aveo нового поколения появится и в других странах Латинской Америки. Также не исключено, что впоследствии кто-нибудь из российских дилеров организует поставки Aveo китайского производства по схеме параллельного импорта.

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