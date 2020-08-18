Сменивший имя «бюджетник» Nissan: базовый мотор всё же в строю, но есть нюанс

В Бразилии «четырехдверку» японской марки по-прежнему предложат с двумя двигателями на выбор, однако в салонах дилеров будут доступны версии только со старшим «атмосферником».

На прошлой неделе компания Nissan представила в Бразилии седан V-Drive, но это не новая модель: под таким именем скрывается предыдущая Versa. Бюджетная «четырехдверка» японской марки сменила поколение в 2019-м, однако на некоторых рынках, среди которых и бразильский, ниссановцы решили продавать две генерации одновременно. А чтобы машины не путали, прежний седан получил иное название. Так вот ранее бразильское подразделение Nissan анонсировало V-Drive лишь с четырехцилиндровым 111-сильным «атмосферником» HR16DE 1.6 (в этой стране мотор «питается» бензином или этанолом). Теперь же выяснилось, что литровая «тройка» HR10DE (77 л.с., тоже двухтопливная) вовсе не отправлена в отставку, вот только отныне машину с базовым мотором можно купить исключительно онлайн.

Базовый седан Nissan V-Drive с мотором 1.0 1 / 4 Базовый седан Nissan V-Drive с мотором 1.0 2 / 4 Базовый седан Nissan V-Drive с мотором 1.0 3 / 4 Базовый седан Nissan V-Drive с мотором 1.0 4 / 4

Седан V-Drive 1.0 стал первой – и пока единственной – моделью марки, которая предлагается в «виртуальном магазине»: клиент выбирает цвет и форму оплаты (возможен и кредит), а забрать машину нужно будет в дилерском центре. Любопытно, что, по данным местных СМИ, у дилеров все же можно предварительно протестировать «четырехдверку». Ни о причинах переноса продаж базовой версии в Интернет, ни о том, появятся ли там V-Drive с двигателем 1.6 или какие-либо другие модели, в Nissan не рассказали.



Базовый седан Nissan V-Drive с мотором 1.0. Длина модели равна 4492 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1506 мм, колесная база – 2600 мм

Как и прежде, седан с литровым движком предлагается только в одной комплектации, в нее входят: ручной кондиционер, пара подушек безопасности, стальные 15-дюймовые колеса, ABS+EBD и аудиоподготовка. Такой V-Drive бывает только с пятиступенчатой «механикой». У модели с мотором 1.6 уже четыре варианта исполнения на выбор (самый дешевый также идет с 5МКП, остальные – с вариатором X-Tronic), топ-версии положены 16-дюймовые легкосплавные диски, противотуманки, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и камера заднего вида.



Цена базового седана выросла – минимум 57 990 реалов (за цвет «металлик» нужно доплачивать), что эквивалентно примерно 780 000 рублей по актуальному курсу. Прежняя Versa с 1.0 пока еще имеется в салонах дилеров, она стоит от 56 990 реалов (767 000 рублей). Ну а за Nissan V-Drive с двигателем 1.6 просят минимум 60 990 реалов (821 000 рублей).

Nissan V-Drive с мотором 1.6, топовая версия 1 / 3 Nissan V-Drive с мотором 1.6, топовая версия 2 / 3 Nissan V-Drive с мотором 1.6, топовая версия 3 / 3

Для Бразилии седаны V-Drive производят локально (прежнюю Versa тоже собирали на местном заводе). А вот модель нового поколения туда будут поставлять из Мексики – старт продаж намечен на конец текущего года.



Напомним, свежую Версу уже продают в Штатах и некоторых странах Латинской Америки, на Ближнем Востоке (там седан зовется Sunny) и в Юго-Восточной Азии (там это Almera, но к отправленной в отставку российской Альмере она отношения не имеет, наш седан был аналогом BlueBird Sylphy). На нашем рынке Versa не появится – в РФ компания Nissan решила сосредоточиться на кроссоверах.