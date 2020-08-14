Nissan V-Drive – новое имя для старой модели. Теперь с одним мотором

Простенький седан Nissan Versa дебютировал в Бразилии в 2011-м, два года спустя его начали производить на местном заводе марки. В прошлом году модель сменила поколение – сначала в Штатах, затем «четырехдверка» добралась до Ближнего Востока (там она зовется Sunny), Юго-Восточной Азии (там это Almera, но к отправленной в отставку российской Альмере она отношения не имеет, наш седан был аналогом BlueBird Sylphy) и некоторых стран Латинской Америки. При этом кое-где Nissan решил продавать обе генерации одновременно, в список этих рынков входит и Бразилия. Новая Versa там стартует под конец текущего года, причем ее будут экспортировать из Мексики. Ну а предыдущую модель продолжит выпускать бразильский завод, а чтобы ее не путали с новой, ее переименовали в V-Drive.

Nissan V-Drive, базовая версия

Ни внешне, ни внутри седан не изменился, если, конечно, не считать шильдика с новым названием на крышке багажника. Длина созданной на платформе V «четырехдверки» равна 4492 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1506 мм, колесная база – 2600 мм. Кстати, в новом поколении Versa сохранила «тележку», но если длина выросла на символичные 3 мм, то в ширину она прибавила уже 45 мм, а расстояние между осями у нее составляет 2620 мм.



Моторную гамму превратившегося в V-Drive седана урезали: в отставку отправлен литровый трехцилиндровый «атмосферник» HR10DE (77 л.с.), так что теперь бразильцам модель предлагается только с четырехцилиндровым 111-сильным HR16DE 1.6 (в Бразилии мотор «питается» как бензином, так и этанолом). Двигатель по-прежнему работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором X-Tronic. Любопытно, что новая Versa мексиканской сборки оснащается тем же двигателем 1.6, вот только чуть увеличена мощность (118 л.с.).

Nissan V-Drive, топовая версия 1 / 3 Nissan V-Drive, топовая версия 2 / 3 Nissan V-Drive, топовая версия 3 / 3

Зато комплектаций у V-Drive, вопреки ожиданиям, меньше не стало: как и прежде, седан доступен в четырех вариантах исполнения. В «базе» имеются 15-дюймовые диски, кондиционер, пара подушек безопасности, ABS+EBD и аудиоподготовка. И только начальной версии положена 5МКП. В арсенале топового V-Drive значатся 16-дюймовые диски, противотуманки, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном (в средних комплектациях дисплей диагональю 6,75 дюйма) и камера заднего вида.



Цена V-Drive лежит в диапазоне от 60 990 до 77 990 реалов, что эквивалентно примерно 826 000 – 1 056 000 рублей по актуальному курсу. Продажи стартуют в ближайшее время. Прежняя Versa еще «висит» на бразильском сайте Nissan, модель с мотором 1.6 стоит 60 490 – 76 990 реалов (819 000 – 1 042 000 рублей), ну а седан с двигателем 1.0 можно купить за 56 590 реалов (766 000 рублей).

Nissan V-Drive, топовая версия 1 / 3 Nissan V-Drive, топовая версия 2 / 3 Nissan V-Drive, топовая версия 3 / 3

Старая модель на бразильском рынке звезд с неба не хватает: в 2019-м реализовано 21 779 машин, что на 22% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, седанчик Chevrolet Prisma в прошлом году разошелся тиражом в 73 720 экземпляров (и это без учета «четырехдверки» Шеви нового поколения, сменившей имя).

