«Повзрослевший» родственник старого Hyundai Solaris выходит на рынок

Полноценную презентацию обновленного хэтчбека Hyundai HB20 провели в июле этого года, а вот четырехдверную версию HB20S тогда просто продемонстрировали. Теперь же раскрыты все подробности о посвежевшем седане. Напомним, семейство бюджетников Хёндэ в строю с 2012-го, во второе поколение компакты перешли в 2019 году, сохранив при этом платформу, унифицированную с предыдущим Солярисом. Машины производят в Бразилии (HB расшифровывается как Hyundai Brasil), которая и является для них главным рынком, однако седан и хэтч также поставляют в другие страны Южной Америки.

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Спереди Hyundai HB20S-2023 копирует рестайлинговую «пятидверку»: обе модификации получили новую головную оптику без изломов (у дорогих версий есть светодиодные «галки» ходовых огней), под фарами появились отдельные блоки поворотников, а еще ниже идут круглые противотуманки. Радиаторную решетку тоже заменили, она с «выпуклостями» и разделена на две части. Фонари и у седана, и у хэтчбека сделаны в виде единой плашки. А вот задний бампер у седана оригинальный (также новый), вдобавок номерной знак переехал на крышку багажника. Кроме того, машинам достался новый рельефный капот. Итого, у HB20 и HB20S теперь более «взрослый», солидный облик.



Обновленный Hyundai HB20S

После рестайлинга длина «четырехдверки» выросла на 65 мм до 4325 мм, колесная база – прежние 2530 мм. Бразильские СМИ также пишут, что увеличен объем багажника, но новый показатель пока не объявлен (у дореформенной модели – 475 л).



Салон у седана такой же, как у хэтча, а если сравнивать с дорестайлинговыми машинами, то внутри обновок меньше. Так, расположенный по центру консоли «кругляш» отныне отображает температуру, у «богатых» исполнений имеется новая «приборка» (в «простых» комплектациях приборам лишь доработали графику), иными еще стали материалы отделки. Список оборудования пополнили системы дистанционного запуска и бесконтактного открывания багажника. В арсенале модели также значатся шесть подушек безопасности, круиз-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона.

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Седан Hyundai HB20S предложен с прежними трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 и турбомотором аналогичного объема. На бензине базовый двигатель выдает 75 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 80 л.с.; мощность «турботройки» — 120 л.с. (вне зависимости от топлива). Атмосферный мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», турбодвижок теперь работает в паре только с классическим шестиступенчатым «автоматом» (хэтчу с турбомотором еще положена 6МКП).



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В Бразилии уже принимают заказы на обновленную «четырехдверку», «живые» продажи стартуют в ближайшее время. Цена лежит в диапазоне от 16 500 до 23 300 долларов (да, для этой страны цены привлекательные, местный Renault Logan стоит примерно столько же). Рестайлинговый хэтчбек Hyundai HB20 стоит от 14 800 долларов.



Между тем прежде в семейство еще входил кросс-хэтч HB20X: сейчас «внедорожной» версии в бразильской гамме марки нет, обновят ли такую «пятидверку» — пока неизвестно.