Обновлённые родственники старого Hyundai Solaris: пока без «кроссовера»

Хэтч и седан с индексом HB20 заметно преобразились внешне, а вот в салоне обновок немного. Техника тоже прежняя.

Бюджетная компактная «пятидверка» Hyundai HB20 дебютировала в 2012-м, год спустя к ней присоединились кросс-версия с литерой X в названии и седан HB20S. Основным рынком для семейства является Бразилия (HB расшифровывается как Hyundai Brasil), там же налажено производство, однако машины поставляют и в другие страны Южной Америки. Во второе поколение бюджетники перешли в 2019 году, сохранив при этом платформу, унифицированную с предыдущим Солярисом. К слову, некоторые местные СМИ критиковали дизайн компактов, тем не менее, по итогам прошлого года хэтчбек Хёндэ обошел в Бразилии своего главного конкурента – Chevrolet Onix (реализовано 86 455 и 73 623 шт. соответственно; продажи седанов считаются отдельно, с учетом результатов «четырехдверок» семейство Onix впереди). И вот представлены рестайлинговые «двадцатки». Отметим, бразильцам пока доступен только посвежевший хэтчбек HB20, седан лишь показали в рамках презентации, он выйдет на рынок позже. Ну а дальнейшая судьба «кроссовера» HB20X и вовсе еще неизвестна – о нем на мероприятии не говорили.

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Итак, внешность нареканий со стороны бразильских профильных медиа больше не вызывает: модернизированные хэтчбек и седан выглядят солиднее предшественников. Новая головная оптика – без изломов, дорогие версии имеют светодиодные «галки» ходовых огней. Под фарами появились отдельные блоки поворотников, еще ниже идут круглые противотуманки. Радиаторная решетка отныне разделена на две части, сама решетка – с «выпуклостями». Задние фонари сделали в виде единой плашки. Наконец, HB20 и HB20S обрели иные бамперы и новый рельефный капот.



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Внутри перемен меньше: расположенный на центральной консоли «кругляш» теперь отображает температуру, «богатым» исполнениям досталась новая «приборка» (у версий попроще лишь доработали графику), плюс другими стали материалы отделки. Хэтч и седан сохранили 8-дюймовый «парящий» тачскрин мультимедиа-системы. Список оборудования пополнила система дистанционного запуска, еще улучшена система слежения за разметкой. Все комплектации по умолчанию имеют шесть подушек безопасности. Как и прежде, в арсенале HB20 также значатся система автоторможения, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.



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Технику реформы не затронули. Хэтчбек предложен с трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 и турбомотором аналогичного объема. На бензине базовый движок выдает 75 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 80 л.с.; мощность «турботройки» — 120 л.с. (вне зависимости от топлива). Атмосферный двигатель сочетается с «механикой», турбомотор еще может работать в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом».



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За рестайлинговый Hyundai HB20 просят примерно 14 000 – 21 000 долларов. Обновленный седан HB20S поступит в продажу осенью, тогда же опубликуют его прайс-лист.

