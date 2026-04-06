Бюджетный седан Nissan Sentra может покинуть линейку бренда в США

Потенциальный перенос производства модели из Мексики в Штаты приведёт к подорожанию, и тогда, как ожидают в компании, спрос на неё упадёт.

Американский авторынок продолжает перестаиваться под новые условия, вызванные повышением пошлин на ввозимые машины (в том числе из соседних Канады и Мексики). На сегодняшний день в американской линейке Nissan самыми доступными моделями являются паркетник Kicks и седан Sentra. Номинально на официальном сайте ещё присутствует «стартовый» седан Versa, однако сейчас дилеры просто продолжают распродавать остатки машин, так как модель покинула линейку в конце прошлого года.

На фото: актуальный кроссовер Nissan Kicks (версия для американского рынка)

Производство нынешних Nissan Kicks и Sentra налажено на заводе в Мексике: удерживать ценники на «бюджетном» уровне производителю помогают сравнительно невысокие траты на рабочую силу в стране. Отметим, стоимость кроссовера Kicks стартует с отметки 22 430 долларов (эквивалентно примерно 1,79 млн рублей по текущему курсу), а за базовую версию седана Sentra сейчас просят не менее 22 600 долларов (около 1,81 млн рублей).

Как сообщает Carscoops.com со ссылкой на представителей американского офиса Nissan, из-за возросших ввозных пошлин стоимость указанных моделей марки в США вырастет примерно на 2500-3000 долларов (около 200-240 тыс. рублей). В этом случае «бюджетники» определённо потеряют часть своей нынешней аудитории в Штатах.

На фото: салон актуального кроссовера Nissan Kicks (версии для американского рынка)

Отметим, продажи паркетника на данный момент демонстрируют ощутимую положительную динамику: так, за 2025-ый дилеры в США реализовали 103 575 экземпляров, что на 33,9% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2026-го показатель составил 29 517 экземпляров (на 16,4% больше, чем в январе-марте предыдущего года).

На фото: актуальный седан Nissan Sentra (версия для американского рынка)

Актуальный седан Nissan Sentra для Штатов был представлен в сентябре 2025-го, до дилеров модель добралась в ноябре. По подсчётам компании, объём продаж четырёхдверки на американском рынке за полный 2025-й составил 51 310 единиц, что на 20,5% меньше, чем годом ранее. А в первом квартале текущего года результат Sentra составил 10 208 экземпляров, что на солидные 46,6% меньше, чем за первые три месяца 2025-го.

По данным издания, в «штатном» представительстве Nissan отметили, что перенос производства моделей из Мексики в США приведёт к увеличению трат – как на сам «переезд», так и на организацию выпуска машин в Штатах, где рабочая сила обходится дороже. Возросшие расходы, конечно же, лягут бременем на кошельки покупателей, что, вероятно, и приведёт к дальнейшему спаду спроса. Предполагается, что это станет концом для жизненного пути модели на американском рынке.

На фото: салон актуального седана Nissan Sentra (версии для американского рынка)

Напомним, нынешняя четырёхдверка оснащается безальтернативным 2,0-литровым четырёхцилиндровым атмосферником. Его отдача составляет 151 л.с., а максимальный крутящий момент – 198 Нм. Этот мотор работает в паре с вариатором Xtronic, привод может быть только передним. Дальнейшая судьба Nissan Sentra в США, очевидно, станет известна позже.