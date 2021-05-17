Ближе к морю: на платной трассе М-4 «Дон» временно поменяют схему движения

Платные дороги в России, в том числе и М-4, находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Трасса «Дон» по-прежнему остаётся одной из наиболее востребованных магистралей в стране, ведь именно по ней транспортный поток движется от столицы в сторону черноморского побережья и обратно. На некоторых участках трассы во время курортного сезона трафик доходит до 70 тыс. – 80 тыс. автомобилей в сутки. Из-за такой плотности любой затор – из-за аварии или дорожных работ – нередко приводит к многочасовым пробкам. Если ДТП предвидеть нельзя, то о проведении работ «Автодор» обычно предупреждает заранее.



Так, госкомпания намерена в течение ближайших нескольких месяцев провести плановый ремонт путепровода, который находится на 1074-ом километре трассы М-4 «Дон». Этот узел располагается вблизи посёлка «Дорожный» в Аксайском районе Ростовской области. Во время проведения дорожных работ движение автомобилей по путепроводу будет полностью закрыто.

Проехать по этой развязке в обе стороны не получится в течение всего ближайшего курортного сезона: дорогу перекроют меньше чем через месяц, 14 июня, а снова транспорт пустят по путепроводу только 1 октября текущего года.



Из-за проведения планового ремонта водителям придётся использовать альтернативные маршруты. Тем, кто движется со стороны Волгодонска в направлении Краснодара, необходимо будет развернуться на развязке на 1062-ом километре трассы М-4. В свою очередь те автомобилисты, которые едут со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгодонска, смогут развернуться на транспортном узле, расположенном на 1084-ом километре магистрали.

Всем тем, кто собирается этим летом добраться до курортов черноморского побережья на своём автомобиле, лучше планировать маршрут поездки заранее. «Автодор» уведомит водителей о временных изменениях в схеме движения, разместив схемы объездов для водителей, двигающихся в обоих направлениях.



Напомним, сейчас госкомпания продолжает работу над масштабным проектом возведения нового обхода Ростова-на-Дону (по документам – обход Аксая). Строительство ведётся в несколько этапов. Так, пятый планируется завершить в 2024-ом: предполагается, что в результате время в пути из центральной части страны к Чёрному морю заметно сократится, а движение на участке станет безопаснее. А работы на третьем этапе были завершены в конце прошлого года: для автомобилистов открыли новую шестиполосную дорогу.

Недавно мы сообщали о ходе другого масштабного проекта «Автодора» на трассе «Дон»: речь идёт о строительстве дальнего западного обхода Краснодара. Этот объект сдадут в эксплуатацию в конце 2023 года. Сейчас на новом участке трассы М-4 уже началось возведение двух мостов – один пройдёт через реку Понура, второй является временным и пройдёт через Магистральный канал. Кроме того, дорожники начали работы по строительству шести путепроводов.

