Серийный Insight третьей генерации дебютировал в марте 2018-го на Нью-Йоркском автосалоне. После смены поколений гибрид превратился из хэтчбека с дизайном в стиле прежнего Toyota Prius в купеобразный седан. На североамериканский рынок новинка вышла летом: в США, Канаде и Мексике продают «четырехдверки», собранные на заводе Хонды в штате Индиана. Предполагалось, что за пределы этого континента модель не выберется, однако сегодня марка объявила о том, что «четырехдверка» доберется до Японии. Не исключено, что в последствие гибрид освоит и другие рынки.

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На родине Хонды седан стартует в декабре, причем там будут продавать Insight с чуть внешним обликом: японская версия получила другую радиаторную решетку, а на крышке багажника появился спойлер. Фотографий интерьера пока нет, но кроме расположения рулевого колеса отличий, скорее всего, не будет.

Подробности о «начинке» японской модификации Insight не раскрыты. Вероятно, техника у седана такая же, как у американской версии, — силовая установка i-MMD, выполненная по последовательно-параллельной схеме. В нее входят работающий по циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» 1.5 и два электромотора, один из которых подключен к ДВС работает в режиме генератора, а второй вращает передние колеса. Литий-ионная батарея установлена под задним сиденьем. Совокупная мощность американской версии – 153 л.с. (267 Нм), заявленный расход топлива – 4,3 л/100 км в городском цикле. Только на электротяге седан сможет проехать лишь 1,6 км.

Выпуск праворульного Insight наладят в Японии. Цена новинки пока не объявлена. Кстати, Insight третьей генерации, по сути, представляет собой гибридный вариант последнего Honda Civic (нынешний Civic лишен гибридной модификации), колесная база у моделей одинаковая – 2700 мм. Четырехдверный Сивик в Японии обойдется минимум в 2 650 320 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 523 000 рублей по актуальному курсу. Гибрид же, конечно, окажется дороже.

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Напомним, первый Insight дебютировал в 1999 году, тогда модель представляла собой небольшую «трехдверку» с весьма специфичным дизайном. Гибрид второго поколения вышел на рынок в 2009-м, внешне он почти повторял своего главного конкурента – Toyota Prius. В 2014-м производство модели свернули – Insight так и не смог обойти Приус. Так, в Штатах, например, в 2010-м было реализовано 20 962 гибрида Honda, тогда как модель Тойоты в том же году разошлась по США тиражом почти в 141 000 экземпляров. Со сменой формата интерес к Honda Insight вырос, но «пятидверке» Prius седан все равно уступает: в августе 2018-го в США продано 2212 седанов Insight против 5230 хэтчбеков Приус.