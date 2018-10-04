Близкий родственник Honda Civic сменит дизайн и освоит новый рынок

Близкий родственник Honda Civic сменит дизайн и освоит новый рынок

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Компания Хонда анонсировала гибрид Insight нового поколения для домашнего рынка – в Японии продажи модели стартуют в конце текущего года.

Серийный Insight третьей генерации дебютировал в марте 2018-го на Нью-Йоркском автосалоне. После смены поколений гибрид превратился из хэтчбека с дизайном в стиле прежнего Toyota Prius в купеобразный седан. На североамериканский рынок новинка вышла летом: в США, Канаде и Мексике продают «четырехдверки», собранные на заводе Хонды в штате Индиана. Предполагалось, что за пределы этого континента модель не выберется, однако сегодня марка объявила о том, что «четырехдверка» доберется до Японии. Не исключено, что в последствие гибрид освоит и другие рынки.

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Новый Honda Insight для японского рынка
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Новый Honda Insight для японского рынка

На родине Хонды седан стартует в декабре, причем там будут продавать Insight с чуть внешним обликом: японская версия получила другую радиаторную решетку, а на крышке багажника появился спойлер. Фотографий интерьера пока нет, но кроме расположения рулевого колеса отличий, скорее всего, не будет.

Новый Honda Insight для японского рынка

Новый Honda Insight для японского рынка

Подробности о «начинке» японской модификации Insight не раскрыты. Вероятно, техника у седана такая же, как у американской версии, — силовая установка i-MMD, выполненная по последовательно-параллельной схеме. В нее входят работающий по циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» 1.5 и два электромотора, один из которых подключен к ДВС работает в режиме генератора, а второй вращает передние колеса. Литий-ионная батарея установлена под задним сиденьем. Совокупная мощность американской версии – 153 л.с. (267 Нм), заявленный расход топлива – 4,3 л/100 км в городском цикле. Только на электротяге седан сможет проехать лишь 1,6 км.

Новый Honda Insight для японского рынка

Новый Honda Insight для японского рынка

Выпуск праворульного Insight наладят в Японии. Цена новинки пока не объявлена. Кстати, Insight третьей генерации, по сути, представляет собой гибридный вариант последнего Honda Civic (нынешний Civic лишен гибридной модификации), колесная база у моделей одинаковая – 2700 мм. Четырехдверный Сивик в Японии обойдется минимум в 2 650 320 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 523 000 рублей по актуальному курсу. Гибрид же, конечно, окажется дороже.

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Новый Honda Insight для американского рынка
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Новый Honda Insight для американского рынка
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Новый Honda Insight для американского рынка
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Honda Insight первого поколения
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Honda Insight второго поколения
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Honda Insight второго поколения

Напомним, первый Insight дебютировал в 1999 году, тогда модель представляла собой небольшую «трехдверку» с весьма специфичным дизайном. Гибрид второго поколения вышел на рынок в 2009-м, внешне он почти повторял своего главного конкурента – Toyota Prius. В 2014-м производство модели свернули – Insight так и не смог обойти Приус. Так, в Штатах, например, в 2010-м было реализовано 20 962 гибрида Honda, тогда как модель Тойоты в том же году разошлась по США тиражом почти в 141 000 экземпляров. Со сменой формата интерес к Honda Insight вырос, но «пятидверке» Prius седан все равно уступает: в августе 2018-го в США продано 2212 седанов Insight против 5230 хэтчбеков Приус.

 

Теги: Авторынок , Новинки , гибриды , седаны , японская иномарка , японские автомобили , Honda , Insight
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