BMW готовит спорткар M2 CS нового поколения: первое изображение

Компания BMW выпускает «горячую» версию купе M2 с 2016 года, разработкой этой модификации занималось подразделение BMW M. В октябре прошлого года баварцы представили купе BMW M2 нового поколения. Напомним, в ходе смены генерации «двухдверка» получила иной дизайн экстерьера, карбоновые кресла в салон, а также 3,0-литровый мотор, которым оснащаются M3 и M4.

На фото: актуальное купе BMW M2

В дальнейшем линейку пополнит ещё одна «заряженная» версия модели – BMW M2 CS нового поколения. Предполагается, что такое купе появится в продаже на европейском рынке весной 2025 года. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть новая горячая «двухдверка», нет. Хотя ранее замаскированный прототип модели вблизи гоночной трассы Нюрбургринг, так что некое представление о внешности новинки уже имеется.



Свой вариант потенциального экстерьера BMW M2 CS нового поколения предложил дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что «заряженное» компактное купе будет иметь те же черты внешности, что и представленная в прошлом году «двухдверка» M2. Вероятно, новинка получит такую же радиаторную решётку в форме фирменных «ноздрей», но с яркой красной окантовкой (как у BMW XM Label Red), аналогичную головную оптику, но с контрастной жёлтой световой подписью.



Рендер нового BMW M2 CS

Судя по изображению, в нижней части переднего бампера есть несколько увеличенных воздухозаборников такой же «оквадраченной» формы, а также карбоновый сплиттер на кромке. На капоте имеется горизонтальный вентиляционный «разрез». Кроме того, следующий спорткар BMW M2 CS, вероятно, получит кованые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна, а также мощные углерод-керамические задние тормоза. Боковые юбки, а также корпуса наружных зеркал, возможно, будут созданы из лёгкого углепластика.



На представленном рендере кормы не видно. Предполагается, что на крышке багажника появится новый спойлер (так называемый «утиный хвост»), позаимствованный у нового M4 CSL. В салоне «заряженного» купе ожидаются спортивные передние кресла-ковши. Пока что неизвестно, будет ли такая модель двухместной или же у неё останется второй ряд сидений.

На фото: салон BMW M2

Предполагается, что под капотом BMW M2 CS нового поколения будет тот же двигатель, которым оснащается «просто» M2, а также M3 и M4. Речь идёт о рядном шестицилиндровом 3,0-литровом битурбомоторе S58, который, вероятно, форсируют до 480 л.с. (у обычного купе M2 его отдача составляет 460 л.с.). Ожидается, что ему в комплект предложат восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями.



Очевидно, у новинки динамика окажется лучше, подробности станут известны позже. Напомним, у актуального BMW M2 с «автоматом» на разгон с места «сотни» уходит 4,1 секунды; а до 20 км/ч он разгоняется за 13,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (с пакетом M Driver’s Package показатель повышается до 280 км/ч).