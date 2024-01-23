BMW готовится использовать человекоподобных роботов Figure на своём заводе в США

В течение двух ближайших лет 11-тысячный штат сотрудников завода BMW в Спартанбурге (США, штат Южная Каролина) пополнит бригада человекоподобных роботов, разработанных калифорнийским стартапом Figure: они будут трудиться на складе, в кузнечном и сборочном цехах.

Наши постоянные читатели в курсе, что американская компания Tesla уже несколько лет разрабатывает человекоподобных роботов-помощников широкого назначения и намерена с их помощью многократно увеличить свою доходность. Tesla дала своему роботу имя Optimus, последний раз нам его демонстрировали в прошлом месяце: за прошедший с прошлого показа год Optimus похудел на 10 кг и стал заметно более ловким и быстрым. Tesla уже использует своих человекоподобных роботов на производстве электромобилей для выполнения простейших задач (в основном погрузочно-разгрузочных работ), а компания BMW только собирается начать это делать.

Собственных человекоподобных роботов у BMW нет, поэтому немецкая компания заключила контракт с молодой компанией Figure из города Саннивейл (США, штат Калифорния), которая разрабатывает прямого аналога роботу Tesla Optimus. Компанию Figure основал в 2022 году американский предприниматель Бретт Эдкок, её цели и задачи примерно такие же, как у робототехнического подразделения Tesla — завалить мир миллиардами человекоподобных роботов, которые будут выполнять за человека всю тяжёлую и рутинную работу, а также помогать по дому, развлекать, ухаживать за стариками, ходить в магазин за продуктами и т.д.



Пока что мир с миллиардами роботов-помощников кажется утопией, и главная проблема здесь не техническая, а юридическая: нет общепринятых стандартов безопасности и сертификации для такой техники, на разработку таких стандартов может уйти куда больше времени, чем на разработку, собственно, самих роботов. Но в изолированных средах (на тех же автозаводах) и для ограниченного спектра простых задач человекоподобных роботов уже можно использовать.



Figure не говорит, сколько именно человекоподобных роботов отправятся трудиться на завод BMW в Спартанбург, известно только, что их интеграция в производственный процесс будет происходить в течение двух лет, причём роботы будут трудиться рядом с людьми, так что вопросам безопасности будет уделено повышенное внимание.

Базовая модель робота Figure 01 имеет рост 170 см, весит 60 кг и может переносить грузы массой до 20 кг. Максимальная скорость ходьбы — 4,3 км/ч, время работы на одной зарядке — 5 часов. Выглядит Figure 01 примерно так же, как Tesla Optimus: вместо лица у него — глянцевое чёрное забрало, за которым находится часть датчиков, отвечающих за координацию робота в пространстве. Управляет роботом Figure 01 нейросетевой искусственный интеллект.



В промо-ролике Figure на YouTube видно, что её робот может приготовить по просьбе человека кофе в простейшей кофе-машине, но, полагаем, пока не может взять своими пальцами хрупкую чашечку и принести её человеку на стол. Между тем Tesla в своей последней презентации особо подчёркивала высокую чувствительность пальцев робота Optimus: он умеет ловко перекладывать куриные яйца из одной ёмкости в другую.

