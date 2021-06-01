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  • BMW обновит кроссовер X3 M: модель раскрывается на шпионских фото

BMW обновит кроссовер X3 M: модель раскрывается на шпионских фото

01.06.2021 252 0 0

Модель баварского бренда постепенно избавляется от маскировки. Сейчас автомобиль находится на стадии дорожных испытаний.

 

BMW выпускает компактный кроссовер X3 с 2003 года, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить генерацию. Баварская компания представила актуальное третье поколение «икс третьего» с индексом G01 в 2017 году. Отметим, пиковым для этого автомобиля стал 2019-ый, тогда дилерам удалось реализовать на старосветском рынке 81 465 машин. А в прошлом году европейцы купили 61 740 экземпляров (-24,2%). Спад, очевидно, вызван как последствиями пандемии коронавируса, так и тем, что поклонники бренда ждут рестайлинга модели. Кстати, он уже не за горами.

На фото: обновлённый кроссовер BMW X3 M

Так, в середине прошлого месяца снимки обновлённого автомобиля опубликовали китайские СМИ, а дизайнер Kolesa.ru на их основе создал рендеры будущей новинки (причём в версии с М-пакетом). Ожидается, что премьера посвежевшего BMW X3 пройдёт уже в этом месяце. По данным motor.es, разработка нового BMW X3 M сейчас продолжается в южной части Европы: испанское издание поделилось с нами шпионскими снимками «посвежевшего» автомобиля, созданного подразделением BMW M.

Автомобиль продолжает терять камуфляж: теперь маскировочная плёнка осталась только на передней части и корме будущей новинки. Судя по снимкам, спереди у модели будут фирменные крупные «ноздри», а в нижнюю часть бампера встроят несколько воздухозаборников. Головная оптика нового BMW X3 M ещё частично прикрыта маскировкой.

Сзади баварцы по-прежнему оставили весьма «плотный» камуфляж, так что фонарей практически не видно. Полноценно разглядеть у тестового прототипа будущей новинки пока можно только спортивную выхлопную систему с четырьмя выпускными отверстиями (как и сейчас – по паре слева и справа). Ожидается, что бамперу подправят форму, кроме того, сзади, вероятно, будет иной диффузор.

По данным издания, под капотом обновлённого X3 M будет модернизированная версия 3,0-литрового шестицилиндрового бензинового двигателя M TwinPower Turbo. Пока не ясно, какие изменения ждут мотор, но сообщается, что мощность останется прежней. Так, базовую версию «эмки» предложат с 480-сильным «движком», топовый вариант – X3 M Competition – будет оснащаться 510-сильным мотором.

Ожидается, что у «посвежевшего» компактного спортивного кроссовера останется система полного привода M xDrive, а также восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальную скорость автомобиля в стандартном исполнении ограничат электроникой на отметке 250 км/ч.

Ожидается, что премьера BMW X3 M пройдёт уже скоро, а дилеры начнут собирать заказы в ноябре текущего года. Информации о ценах, даже ориентировочных, пока нет. Отметим, в России актуальная модель на сегодняшний день представлена: за «базовый» X3 M просят не менее 7 370 000 рублей, а цена X3 M Competition стартует с отметки 8 370 000 рублей.

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