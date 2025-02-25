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BMW рассекретила самую дорогую «заряженную» версию купе M4

25.02.2025 129 0 0

Двухдверка баварской марки получила название M4 CS VR46. Её выпустят в двух версиях, совокупный тираж – 92 экземпляра.

Немецкий производитель представил купе BMW M4 в 2013 году. Модель сменила поколение в 2020-м, а в начале 2024-го пережила обновление, в ходе которого «заряженной» версии Competition M xDrive достался форсированный мотор. Теперь баварская компания подготовила особенное исполнение модели: речь идёт о купе BMW M4 CS VR46, которое будет выпущено лимитированным тиражом.

На фото: BMW M4 CS VR46 в исполнениях Sport и Style

Выпуск спецверсии приурочили к 46-летию известного итальянского гонщика MotoGP Валентино Росси (его гоночный номер – 46). Сейчас он является пилотом BMW M и участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость. В честь его дня рождения компания выпустила купе BMW M4 CS VR46 в двух версиях – Sport и Style, каждый вариант будет насчитывать 46 единиц, то есть совокупный тираж составит 92 экземпляра.

Исполнения Sport и Style по технике идентичны, но у них есть отличия в оформлении. Так, кузов M4 CS Edition VR46 Sport окрашен в цвет Marina Bay Blue metallic и дополнен огромным числом «46» на боковинах, выполненным в цвете Tanzanite Blue metallic. В свою очередь у варианта M4 CS Edition VR46 Style кузов получил оттенок Matte Frozen Tanzanite Blue metallic, а украсившие профиль числовые эмблемы – Frozen Marina Bay Blue metallic.

Кроме того, оба исполнения BMW M4 CS VR46 получили контрастные жёлто-зелёные акценты: этим цветом выделена внутренняя окантовка огромных фирменных «ноздрей» радиаторной решётки, тормозные суппорты, часть сложного узора колёсных дисков, декор на крышке багажника, а также крупная надпись «VR46» с автографом Валентино Росси, размещённая на крыше. Помимо этого, у версии Sport яркая тонкая полоска проходит вдоль по дуге вдоль верхней части линии остекления.

На фото: BMW M4 CS VR46 Sport
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На фото: BMW M4 CS VR46 Sport
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На фото: BMW M4 CS VR46 Sport
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На фото: BMW M4 CS VR46 Sport
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В салоне спецверсии «эмки» установлены ковшеобразные сиденья M Carbon, которые отделаны кожей чёрного и тёмно-синего цветов, дополненной жёлто-зелёными вставками из алькантары и такого же цвета прострочкой, под подголовниками можно увидеть жёлтую эмблему VR46. На рулевом колесе тоже видна яркая прострочка и того же оттенка отметка нулевого положения. На центральной консоли можно увидеть декоративный элемент, указывающий на принадлежность автомобиля к спецверсии (с надписью «1/46»).

На фото: BMW M4 CS VR46 Style
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На фото: BMW M4 CS VR46 Style
2 / 4
На фото: BMW M4 CS VR46 Style
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На фото: BMW M4 CS VR46 Style
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У спецверсий техника такая же, как у BMW M4 CS. Под капотом находится 3,0-литровая бензиновая битурбошестёрка S58, отдача которой равна 550 л.с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic. BMW M4 CS VR46 имеет систему полного привода M xDrive, ещё купе внесли изменения в амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. На разгон с места до «сотни» этой двухдверке требуется 3,4 секунды, а до 200 км/ч ей требуется 11,1 секунды.

На фото: салон BMW M4 CS VR46
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На фото: салон BMW M4 CS VR46
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На фото: салон BMW M4 CS VR46
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На фото: салон BMW M4 CS VR46
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Баварская марка уже рассекретила ценник спецверсии в США. На американском рынке за каждый экземпляр BMW M4 CS VR46 просят не менее 155 000 долларов (стоимость указана без учёта платы за доставку), что эквивалентно примерно 13,4 млн рублей по текущему курсу. Отметим, стартовый ценник стандартной «эмки» в Штатах составляет 79 700 долларов (около 6,9 млн рублей по текущему курсу).

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