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  • Новый BMW M4 CS: тяжелее и комфортнее, чем M4 CSL, и вдобавок с полным приводом

Новый BMW M4 CS: тяжелее и комфортнее, чем M4 CSL, и вдобавок с полным приводом

08.05.2024 36 0 0

Компания BMW M GmbH представила новую топ-версию актуального купе BMW М4, обозначенную литерами CS, в продажу она поступит до конца текущего месяца по цене от 160 000 евро.

В 2022 году BMW Group отмечала 50-летие дочернего спортивного подразделение BMW M GmbH и по такому случаю выпустила несколько спецверсий своих моделей, в том числе радикально облегчённое купе BMW M4 CSL и родственный коллекционный спорткар BMW 3.0 CSL с механической коробкой передач. BMW M4 CSL отметился рекордом Нюрбургринга в классе серийных среднеразмерных автомобилей (Mid-range cars): он проехал легендарную Северную петлю за 7 мин 20,207 с, причём в прошлом году тест-пилот BMW Йорг Вайдингер улучшил это время и сейчас рекорд составляет 7 мин 18,137 с. BMW M4 CSL был выпущен тиражом 1000 экземпляров и уже сошёл со сцены, так что теперь топ-версией купе M4 является CS.

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Напомним, что в начале этого года обычный BMW M4 пережил рестайлинг, поэтому BMW M4 CS получил уже обновлённый кузов. В прошлом году версия CS появилась также у актуального седана BMW M3 — новый BMW M4 CS в техническом плане от него мало чем отличается, но купе, как водится, имеет более высокий статус и оттого дороже. Буквы CS расшифровываются как Competition, Sport. Буква L у BMW M4 CSL означает Lightweight, то есть «облегчённый». BMW M4 CS буквы L в обозначении не имеет, но тем не менее он на 15 кг легче полноприводного купе BMW M4 Competition, на базе которого сделан, снаряженная масса — 1760 и 1775 кг соответственно.

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К особенностям BMW M4 CS относятся углепластиковые капот и крыша, углепластиковые передний спойлер и корпуса зеркал, углепластиковые спойлер на крышке багажника и диффузор в заднем бампере, облегчённая система выхлопа с титановым глушителем, дневные ходовые огни жёлтого цвета, задние фонари с лазерными нитями. Ажурные колёса — такие же, как у BMW M4 CSL, размерность передних шин — 275/35 ZR 19, задних — 285/30 ZR 20.

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В салоне BMW M4 CS многие элементы тоже выполнены из углепластика, спереди установлены ковшеобразные кресла с углепластиковыми элементами каркаса, задние сиденья сохранились (у BMW M4 CSL их нет). Панорамное двухэкранное табло на передней панели, состоящее из 12,3-дюймового приборного экрана и 14,9-дюймового мультимедийного, имеет специфичную для этой модели графику и режим телеметрии для заездов по гоночному треку. Оперативная информация выводится вдобавок на стандартный проекционный экран на лобовом стекле. Климат-контроль — двухзонный (у BMW M4 CSL облегчённый однозонный), мощная аудиосистема Harman Kardon тоже имеется в наличии.

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3,0-литровый бензиновый битурбомотор S58 под капотом BMW M4 CS накрыт силовой распоркой (менее развитой, чем у BMW M4 CSL), его максимальная отдача — 550 л.с. при 6250 об/мин и 650 Нм при 2750-5950 об/мин, отсечка срабатывает на 7200 об/мин. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic. Полный привод M xDrive, активный задний дифференциал и особым образом настроенная спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами входят в стандартную комплектацию BMW M4 CS. Муфта отбора мощности на переднюю ось принудительно выключается в режиме дрифта, то есть купе становится заднеприводным. Стандартные мощные тормоза с перфорированным дисками могут быть за доплату заменены на ещё более мощные карбон-керамические.

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До 100 км/ч BMW M4 CS разгоняется за 3,4 с, максимальная скорость — 302 км/ч. Примечательно, что компания BMW уже прогнала M4 CS по Северной петле Нюрбургринга и похвасталась результатом — 7 мин 21,989 с, то есть полноприводный BMW M4 CS медленнее, чем заднеприводный BMW M4 CSL, но быстрее, чем Jaguar XE SV Project 8 из официальной таблицы рекордов Нюрбургринга, его время — 7 мин 23,164 с. В общем, едет BMW M4 CS достойно, он чуть дешевле, чем BMW M4 CSL, за который просили от 165 200 евро, и при этом не ограничен по тиражу — хватит всем желающим.

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