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По знакомому рецепту: новый BMW M3 CS представлен официально

25.01.2023 142 0 0

С дизайном нового BMW M3 CS мы познакомились на прошлой неделе в результате утечки презентационных фотографий в интернет, а теперь стали известны технические подробности.

Как мы и ожидали, новый BMW M3 CS в техническом плане во многом повторил дебютировавшее в мае прошлого года лимитированное купе BMW M4 CSL, на котором установлен один из рекордов Нюрбургринга. Тираж купе составил 1000 шт., седан тоже будет лимитированным, но сколько именно экземпляров будет выпущено, производитель не сообщает.

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Итак, CS — это самая крутая версия M3, превосходящая во всём топовый регулярный седан M3 Competition xDrive. Мощность 3,0-литровой бензиновой «битурбошестёрки» S58 в результате конструктивных доработок и увеличения давления наддува с 1,7 до 2,1 бар повышена с 510 до 550 л.с., крутящий момент прежний — 650 Нм, но он доступен в более широком диапазоне оборотов. Коробка передач — перенастроенный 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic, привод — только полный, тогда как купе M4 CSL — строго заднеприводное. Для любителей дрифта есть возможность отключить подачу мощности на передние колёса и «давать угла» в своё удовольствие. До 100 км/ч BMW M3 CS разгоняется за 3,4 с (седан M3 Competition xDrive — за 3,5 с), максимальная скорость — 302 км/ч.

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Шасси с адаптивными амортизаторами получило индивидуальные для версии M3 CS настройки. За доплату предлагается развитая алюминиевая распорка под капотом, увеличивающая жёсткость кузова. Карбон-керамические тормоза также предлагаются за доплату. Лёгкие кованые колёса с ажурными спицами входят в стандартную комплектацию, они обуты в оптимизированные для трековой езды шины Michelin Pilot Sport 4 S размерности 275/35 ZR 19 спереди и 285/30 ZR 20 сзади.

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Если купе BMW M4 CSL легче исходного M4 Competition на добрый центнер, то программа «похудения» для седана M3 CS оказалась намного скромнее: установка комплекта углепластиковых деталей и титановой системы выхлопа снизила снаряженную массу по сравнению с M3 Competition xDrive лишь на 15 кг до 1765 кг. Из углепластика выполнены аэродинамический обвес, воздуховоды, капот, крыша, корпуса зеркал, каркасы передних ковшеобразных кресел M Carbon и многие детали отделки интерьера.

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Передние кресла, даром что облегчённые, снабжены электроприводом регулировок, обогревом и светящимися литеами CS. Маркировка CS есть также на центральном тоннеле и порогах. Задний диван — полноценный, трёхместный. Руль с красной меткой центрального положения обит алькантарой.

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Новый BMW M3 CS поступит в продажу в марте, цена в Германии — от 146 000 евро, тогда как обычный BMW M3 Competition xDrive стоит от 100 300 евро.

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