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  • Новый BMW M3 CS рассекречен досрочно: зелёный, но не шибко экологичный

Новый BMW M3 CS рассекречен досрочно: зелёный, но не шибко экологичный

19.01.2023 145 0 0

Топ-версия спортседана получила передок в стиле экстремального купе BMW M4 CSL, у него же, вероятно, позаимствована техническая начинка.

В прошлом году спортивное подразделение BMW M GmbH отмечало свой полувековой юбилей, по случаю чего выпустила целый ворох крутых новинок, в том числе очень эффектный BMW M2 нового поколения, облегчённое купе BMW M4 CSL, первый в истории универсал BMW M3 Touring и безумно дорогой ретроспективный спорткар BMW 3.0 CSL. В 2023-м такого шика не будет, зато первая в году новая «эмка» не заставит себя долго ждать: в Сеть утекли презентационные фотографии нового спортседана BMW M3 CS, ожидается, что его официальная премьера состоится в последний уик-энд месяца (28-29 января) в США в рамках легендарной гонки 24 часа Дайтоны.

Новый BMW M3 CS, судя по всему, сделан малой кровью: передок, по сути, точно такой же, как у BMW M4 CSL, вплоть до двух зачернённых выштамповок в капоте и витиеватых прутьев в больших вертикальных ноздрях с красной окантовкой. Корма между тем выглядит совершенно стандартной, такой же, как у обычного BMW M3, тогда как купе M4 CSL дизайнеры снабдили ностальгическим «утиным хвостиком».

Салон, судя по фотографиям, щедро декорирован углепластиком, руль с красной меткой центрального положения обит замшей, спереди установлены облегчённые ковшеобразные кресла M Carbon. Задний диван, кажется, стандартный, трёхместный: на снимках виден центральный подголовник, но, возможно, за доплату BMW предложит два раздельных кресла во втором ряду, как у старшего BMW M5 CS.

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Техническая начинка нового BMW M3 CS, вероятно, будет во многом унифицирована с купе M4 CSL, которое, напомним, разработчики оснастили форсированной 3,0-литровой «битурбошестёркой» S58 (550 л.с., 650 Нм) в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и строго задним приводом. Для седана наверняка будет предложен полный привод, а снижение веса буде менее значительным, чем у купе. Впрочем, не будем гадать, ждать премьеры осталось недолго.

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Добавим, что в прошлом году марка BMW реализовала в мире 2 100 692 автомобиля, на 5,1% меньше, чем в 2021-м, при этом конкретно у подразделения BMW M продажи выросли на 8,4% до 177 257 автомобилей.

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